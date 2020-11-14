Son dakika... Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi ile ilgili MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



Azerbaycan-Ermenistan arasındaki ateşkes Türk-Rus Ortak Gözetleme Merkezi’ne ilişkin imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına yönelik usul ve esasların Rusya Fedarasyonu ile görüşülmesine devam edilmektedir. Heyetler arasındaki ilk toplantı dün MSB.lığında icra edilmiştir. Bugün de toplantılara devam edilecektir.



Geçtiğimiz süreç içerisinde PKK/KCK Terör örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla dönem içerisinde; 3’ü büyük, 16’sı orta çaplı olmak üzere toplam 19 operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 98’i son bir ayda olmak üzere, 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirilmiştir.