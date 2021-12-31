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Son dakika: Turizm merkezi Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru

#Antalya#Hava Durumu#Yağmur
Son dakika: Turizm merkezi Antalyada son 3 yılın yağış rekoru

Meteoroloji'nin 3 ilçesini kırmızı, kent merkezini ise turuncu kodla uyardığı Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı. 2018 yılında metrekareye 490 kilogram yağışın düştüğü Kemer ilçesine bağlı Ovacık köyüne metrekareye 421 kilogram yağmur yağdı.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, çarşamba günü Antalya'da yaşanması muhtemel aşırı yağışa karşı Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerini kırmızı, kent merkezini ve batı ilçelerini ise turuncu kod ile uyardı. Aynı gün akşam saat 20.00 sıralarında başlayan yağış, dün de şiddetini artırarak etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle kent merkezinde birçok noktada taşkınlar oluşurken, Kemer ve Kumluca ilçelerinde yağmur suları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Yağış gece boyunca da etkisini sürdürünce özellikle Kumluca ilçesinde bazı tarım arazileri suyla doldu. Ancak yağmurun yavaşlamasıyla sular çekildi.

RÜZGARIN HIZI 125 KİLOMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte 2018 yılının ardından en yüksek yağış rakamına ulaşıldı.

Son dakika: Turizm merkezi Antalyada son 3 yılın yağış rekoru

2018'de metrekareye 490,8 kilogram yağışla 26 yıllık Türkiye rekorunu kıran Ovacık, 2019'da ise 219,7 kilogram yağış aldı.
Son dakika: Turizm merkezi Antalyada son 3 yılın yağış rekoru

Bu sene ise en çok yağış alan nokta yine Ovacık köyü oldu.
Son dakika: Turizm merkezi Antalyada son 3 yılın yağış rekoru

Saat 06.00 itibarıyla Ovacık'a metrekareye 421, Korkuteli'ne 371,4, Döşemealtı'na 243,9, Kemer ilçe merkezine 199,4, Kepez'e 191, Kumluca'ya 180, kent merkezine 173,7, Finike'ye 167,7 kilogram yağış düştü. Öte yandan rüzgar Kemer'de 125, Konyaaltı'nda 77 kilometre hıza ulaştı.
Son dakika: Turizm merkezi Antalyada son 3 yılın yağış rekoru

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yağışların kuvvetini azalttığını, ancak Antalya'nın batısında devam ettiğini ve bir süre daha sürmesini beklediklerini belirtti. Diğer yandan yapılan uyarılar, bugün saat 13.00'a geçerliliğini koruyor.
Son dakika: Turizm merkezi Antalyada son 3 yılın yağış rekoru

Antalya'da meydana gelen yağışlar sonrasında son 24 saatte metrekareye en fazla Kemer ilçesine bağlı Ovacık bölgesinde 243,5 kg yağışın düştüğü bildirildi.
Son dakika: Turizm merkezi Antalyada son 3 yılın yağış rekoru

Kırmızı kod verilen Antalya'da çılgınlık peşinde olan bazı vatandaşlar dev dalgalara aldırış etmeyip kıyafetleriyle denize girmeye çalıştı. Farklı bir görüntüde ise sahildeki dalgaları cep telefonuyla çekmek isteyen bir vatandaş dalgaların azizliğine uğradı.

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#Antalya#Hava Durumu#Yağmur

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