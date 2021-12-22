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Son dakika: Ticaret Bakanlığı duyurdu! 462,5 kg metamfetamin ele geçirildi

#Ticaret Bakanı#Mehmet Muş#Uyuşturucu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 'Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kg sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.' dedi.

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Ticaret Bakanı Muş'un açıklaması şu şekilde:

Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza birimlerimizce Gürbulak Gümrük Kapısında 462,5 kg sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Yapılan başarılı operasyonla rekor miktarda uyuşturucu maddenin ülkemize girişine izin vermeyen personellerimizi tebrik ediyorum.

Son dakika: Ticaret Bakanlığı duyurdu 462,5 kg metamfetamin ele geçirildi

BAKANLIK OPERASYONUN DETAYLARINI AÇIKLADI

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak'ta 462,5 kilo sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonun detaylarını açıkladı. Buna göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce yürütülen uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yapılan analizde, İran'dan gelen yabancı plakalı TIR, 'riskli' olarak değerlendirildi. X-ray tarama cihazına sevk edilen TIR'ın yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Narkotik dedektör köpeklerin de tepki verdiği yakıt deposu araçtan ayrıldı daha sonra kesilerek açıldı. Yakıt deposu içinde gizli bölme oluşturulduğu ve bu bölmenin yakıt izlenimi verilmek istenen farklı sıvı maddeyle doldurulduğu tespit edildi. Sıvı maddeden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazıyla yapılan analizinde, metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu saptandı. Pompayla depodaki gizli bölmelerden plastik bidonlara aktarılan uyuşturucunun ağırlığının toplam 462,5 kilo olduğu belirlendi.

Öte yandan operasyonla Türkiye tarihinde bugüne kadar bulunan en yüksek miktarlı sıvı metamfetamin ele geçirilmesine imza atıldığı, sürücünün gözaltına alındığı belirtildi. Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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