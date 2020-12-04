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Haber Giriş: 04.12.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe! Şehidin kanı yerde kalmadı! 17 terörist etkisiz

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Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe! Şehidin kanı yerde kalmadı! 17 terörist etkisiz
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Zeytin Dalı bölgesinde Uzman Çavuş Altun’un şehit olduğu saldırı sonrası başlatılan operasyonda toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı. 

Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu."

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