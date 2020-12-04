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Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe! Şehidin kanı yerde kalmadı! 17 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Zeytin Dalı bölgesinde Uzman Çavuş Altun’un şehit olduğu saldırı sonrası başlatılan operasyonda toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
MSB'nin açıklaması şöyle:
"Zeytin Dalı bölgesinde şehit verdiğimiz Kahraman Silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun’un kanı yerde bırakılmadı.
Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 17 oldu."
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