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Son dakika... Terör örgütü PKK'ya 'Yeni Eren Operasyonu'

#Terörle Mücadele#Yeni Eren Operasyonu#PKK

Son dakika haberine göre Bingöl, Diyarbakır ve Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren Sonbahar-Kış Operasyonu' başlatıldı.

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Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor. PKK'nın kökünü kazımak için 13 taburdan oluşan 2 bin 520 personelle sonbahar-kış operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin operasyonla ilgili bilgi verdi.

Buna göre, Eren operasyonları kapsamında Muş'un Şenyayla, Bingöl'ün Sağgöze ve Diyarbakır'ın Lice kırsalında başlatılan operasyon, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bulunan Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan Üs Bölgesinden yönetiliyor.

Son dakika... Terör örgütü PKKya Yeni Eren Operasyonu

BAKAN YARDIMCISI ERSOY'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy açıklamalarda bulundu.

İşte Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Bugüne kadar devam eden ve çok başarılı sonuçlar elde ettiğimiz operasyonlarla terör örgütü sınırlarımızın içindeki tüm etkinliğini kaybetmiştir. Ancak bugün Bingöl ilimizde yaptıkları gibi masum insanlara kurdukları tuzaklarla varlıklarını sürdürecekleri zanneder duruma gelmişlerdir. Sonbahar-kış operasyonlarımızla bu varlıklarını da sona erdireceğimize inanıyoruz. Operasyonlara aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İstiyoruz ki köylerimiz artık tarımın ve üretimin merkezi olsun.

Tarımdan sanayiye, kültür turizme kadar her alanda bölge insanı hak ettiği hizmetleri alabilsin, sağlanan huzur ve güven ortamı kalıcı olabilsin. Bizim insanımızın hayatına, malına, canına kast etmek isteyen tek bir unsur kalmayana dek mücadelemizi sürdüreceğiz. Çok bedeller ödedik, çok şehitler verdik, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, şükranla anıyoruz. Zulme karşı, baskıya karşı, teröre karşı isyan etmenin sembolü olmuş Diyarbakır annelerimiz çıktı. Hepsine saygılarımızı sunuyoruz.

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#Terörle Mücadele#Yeni Eren Operasyonu#PKK