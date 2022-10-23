Son dakika... Türkiye'de eylem yapma hazırlığındaydılar: 4'ü sözde yönetici 9 DEAŞ'lı terörist yakalanıp tutuklandı

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; silahlı terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'de sözde eylem birimlerince, belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, el yapımı patlayıcı, suikast ve istihbarat eğitimi verildiği tespit edildi. Ayrıca teröristlerin yakın zamanda El-Bab ve Türkiye'ye yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu belirlendi.

Bu kapsamda dün Suriye El-Bab bölgesinde düzenlenen operasyonlarda; silahlı terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti El-Bab bölgesi eylem biriminde faaliyet gösteren, suikast/infaz sorumlusu Naci El Maraşlı, lojistik sorumluları Muhammed Elabeyo ile Adnan El Şuaan ve mali işler sorumlusu Omer Elşuvyh Elbzaai'nin de aralarında bulunduğu toplam 9 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Şüpheliler, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edildiği belirtildi.