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Son dakika... Türkiye'de eylem yapma hazırlığındaydılar: 4'ü sözde yönetici 9 DEAŞ'lı terörist yakalanıp tutuklandı

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#DEAŞ#Suriye#El Bab
Son dakika... Türkiyede eylem yapma hazırlığındaydılar: 4ü sözde yönetici 9 DEAŞlı terörist yakalanıp tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 11:20

İçişleri Bakanlığı, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Suriye El-Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda Türkiye'ye yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenen 9 DEAŞ mensubunun yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; silahlı terör örgütü DEAŞ'ın, Suriye'de sözde eylem birimlerince, belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, el yapımı patlayıcı, suikast ve istihbarat eğitimi verildiği tespit edildi. Ayrıca teröristlerin yakın zamanda El-Bab ve Türkiye'ye yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu belirlendi.

Son dakika... Türkiyede eylem yapma hazırlığındaydılar: 4ü sözde yönetici 9 DEAŞlı terörist yakalanıp tutuklandı

Bu kapsamda dün Suriye El-Bab bölgesinde düzenlenen operasyonlarda; silahlı terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti El-Bab bölgesi eylem biriminde faaliyet gösteren, suikast/infaz sorumlusu Naci El Maraşlı, lojistik sorumluları Muhammed Elabeyo ile Adnan El Şuaan ve mali işler sorumlusu Omer Elşuvyh Elbzaai'nin de aralarında bulunduğu toplam 9 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.

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Son dakika... Türkiyede eylem yapma hazırlığındaydılar: 4ü sözde yönetici 9 DEAŞlı terörist yakalanıp tutuklandı

Şüpheliler, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edildiği belirtildi.

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#DEAŞ#Suriye#El Bab

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