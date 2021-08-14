Son dakika: TBMM Başkanı Şentop'tan sel açıklaması

İşte TBMM Başkanı Şentop'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'nin birçok yerinde, farklı felaketlerle karşı karşıyayız bir süredir, doğal afetlerle karşı karşıyayız. Sel sebebiyle, ciddi hasarlar meydana geldi. Can kayıpları var. Bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum.

Türkiye ölçeğinin dışına çıktığımızda Akdeniz havzasında, başta orman yağışları olmak üzere, sel ve yağışlar bize tabiattaki olağan dışı gelişmeleri gösteriyor. İnsanların özellikle yaklaşımlarındaki yanlışlar 100 yıldan uzun bir süredir devam ediyor. Bize de olumsuzluk olarak dönüyor.

Türkiye ölçeğinde bizim bu seller nedeniyle oturup yapılaşmayı tekrar düşünmemiz lazım. Bozkurt'ta yaşanan olayı görüyoruz. Ezine Çayı çevresindeki alanlar hasar gördü. Oradaki yapılaşmaya izin verilmemeliydi. 1-2 yıllık perspektifle baktığımızda değil 100 yıllık perspektifle bakmalıyız. Tabiata doğaya uyum içinde, planlayarak , 100-200 yıllık geçmişi düşünerek planlamalar yapmalıyız. Bunlardan ders çıkararak yolumuza devam etmeliyiz.

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