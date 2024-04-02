Son dakika... TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması: Yeni anayasa tercih değil, ülke için bir mecburiyet

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de milletvekilleriyle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"MEVCUT ANAYASADAN TÜRKİYE'NİN KURTULMA VAKTİ GELMİŞTİR"

Yerel seçim sonrasında 2028 yılına kadar 4 yıl seçimsiz dönemde Türkiye yönetilecektir. Siz milletvekili arkadaşlarımıza çok büyük sorumluluklar düştüğü bilinmektedir. Vakit darlığı dolayısıyla üzerinde duramayacağız ama hep birilerinin milletten kendini üstünde gördüğü ve anayasayı yapma işini de kendileri yaptığı darbe ürünü anayasalarla Türkiye yönetilmiştir. Yeni anayasa tercih değil, ülke için bir mecburiyettir. Türkiye'nin güçlü bir anayasa yapma imkânı bu Meclis'te vardır. Artık kaç kere değiştirilirse değişsin darbelerin karanlık eserlerini taşıyan mevcut anayasadan Türkiye'nin kurtulma vakti gelmiştir.

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Türkiye'nin katılımcı, güçlü bir anayasa yapma iradesi var. Türkiye'de anayasa yapma güçü TBMM'dedir. Dışında ve üstünde kimse veya çevrenin tek başına anaysa yapma ayrıcalığı olmaz. Diliyoruz ki, siyasi partilerimiz STK'larımız hukuk çevreleri görüşü olan herkes görüşlerini masaya getirir ve Türkiye'de yeni anayasanın yapılabilmesi gerçekleşir. Partilerin anayasası olmaz, anayasa teklifi olur.

Bugün İstanbul'da vahim bir olay gerçekleşti. 29 vatandaşımız yangında hayatlarını kaybetti. Soruşturma açılmış ve devam ediyor. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.