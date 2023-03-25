Son dakika sürprizi! Yeniden Refah da Cumhur İttifakı’nda

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Bağımsız Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imzalar devam ederken, dün sürpriz bir şekilde Yeniden Refah Partisi de (YRP) ittifaka katıldığını açıkladı. Bu haberin hemen ardından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, “14 Mayıs’ta yapılacak olan parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız” dedi.

Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilen ittifak protokolünde AK Parti, MHP ve BBP’nin yanı sıra Yeniden Refah da yer aldı. İttifak protokolü YSK’ya sunulurken, parti temsilcileri şu açıklamaları yaptılar:

KENDİ LOGOLARIYLA

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: AK Parti, MHP, BBP, Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı’nın yeni kurgusunu oluşturdular. Bu birliktelik koltuk ve makam pazarlıkları üzerine değil milli bekayı esas alan bir birlikteliktir. İttifaka dahil olan 4 parti de kendi logosuyla seçimlere girecek ancak 4 partinin de ortak Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacak. Bunu bugün birlikte deklare etmiş olduk. (Listelerde DSP ve ANAP’tan seçime girecek isimler olacak mı?) İttifaka ilişkin son tarih bugündü ve o artık bitti. Bu saatten sonra herhangi bir parti, herhangi bir partiden başka bir şahsı kendi listesinden aday gösterebilir. Bizim açımızdan verilmiş başka bir karar yoktur.

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- MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Cumhur İttifakı haklının güvencesi, doğrunun tarafıdır. Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak, yeniden imar ve ihya sürecini tamamlamak bütün gayemizdir. Seçimler demokrasinin görünen yüzüdür.

- Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe: 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde vatanın ve milletin menfaatleri için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı’na katıldık.

DESTİCİ DEVREDEYDİ

- BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis: Genel Başkanımız Destici olmak üzere Yeniden Refah’la temaslarda bulunduk, ittifakın genişlemesine katkıda bulunduk. Türk milleti sandıkta birinci turda Cumhurbaşkanımıza yeniden Cumhurbaşkanı olma görevi verecek.

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ERBAKAN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

- Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakına katılma sürecine ilişkin açıklama yapan Genel Başkan Fatih Erbakan, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz” dedi. Erbakan özetle şöyle konuştu: “Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine saat 12.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldik. Yeniden Refah Partimizin bu ittifak sürecinde başından beri talep ettiği prensipler noktasında kendisiyle anlaşmaya vardık. Yeniden Refah Partimizin talep ettiği prensiplerin olduğu mutabakat metni AK Parti’nin ve Yeniden Refah Partimizin genel sekreterleri tarafından imza altına alındı.

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PARTİMİZİ ZİYARET EDECEK

Kararımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da salı ya da çarşamba günü genel merkezimize bir ziyarette bulunacaklar. Kendisiyle birlikte kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız. Bu kararımız doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecimizi de sonlandırmış bulunuyoruz. Atılan her bir imzanın gelinen bu noktada çok büyük etkisi olmuştur. Yeniden Refah Partimizin gücünü, etkinliğini ortaya koymuştur.”