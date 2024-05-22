Haberin DevamÄ±

Ä°talya'nÄ±n Viterbo ÅŸehrinde sabah saat 04.00 sÄ±ralarÄ±nda operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda aralarÄ±nda suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elebaÅŸÄ± BarÄ±ÅŸ Boyun'un da olduÄŸu 17'si TÃ¼rk 19 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Ali Yerlikaya sosyal medya hesabÄ±ndan operasyonla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. Yerlikaya, "Ä°talya'da Ã¼lkemiz adli makamlarÄ±nca KÄ±rmÄ±zÄ± BÃ¼ltenle aranan, elebaÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± BarÄ±ÅŸ Boyunâ€™un yaptÄ±ÄŸÄ± organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik; KOM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Interpol-Europol Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve Ä°talyan GÃ¼venlik MakamlarÄ±nca ortaklaÅŸa yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu Ä°talyan polisi tarafÄ±ndan Roma ve Milanoâ€™da operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonda elebaÅŸÄ± BarÄ±ÅŸ Boyun'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi 17â€™si TÃ¼rk ve 2'si Ä°talyan olmak Ã¼zere toplam 19 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±" dedi.

Haberin DevamÄ±

BAKAN YERLÄ°KAYA: ONLARIN NEFESLERÄ°NÄ° KESECEÄžÄ°Z

Bakan Yerlikaya aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi bÃ¼yÃ¼klÃ¼kte olursa olsun, hangi Ã¼lkeye kaÃ§mÄ±ÅŸ olursa olsun organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tlerini Ã§Ã¶kertip, adalete teslim etmeye kararlÄ±yÄ±z. OnlarÄ±n nefeslerini keseceÄŸiz.

Ãœlkemiz adli makamlarÄ±nca suÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurmak, kasten Ã¶ldÃ¼rme dahil 23 ayrÄ± suÃ§tan aranan, toplam 56 ayrÄ± suÃ§ kaydÄ± bulunan ve 3â€™Ã¼ cinayet olmak Ã¼zere; kasten yaralama, 6136 sayÄ±lÄ± kanuna muhalefet, yaÄŸma vb. suÃ§larÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten ile aranan, elebaÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± BarÄ±ÅŸ Boyunâ€™un yaptÄ±ÄŸÄ± organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik; Ä°talya Polisi ile KOM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°nterpol Europol Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, TekirdaÄŸ Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Sakarya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerince ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda; Ä°talyan polisi tarafÄ±ndan Roma ve Milanoâ€™da operasyon dÃ¼zenlendi.Operasyonda elebaÅŸÄ± BarÄ±ÅŸ Boyun'un da aralarÄ±nda olduÄŸu organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi 19 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±!Â

"BUGÃœNE KADAR 317 ÅžÃœPHELÄ° YAKALANDI"

Firari BarÄ±ÅŸ Boyun Organize SuÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik bugÃ¼ne kadar Ä°stanbul, Ä°zmir, TekirdaÄŸ, Sakarya, ve KÃ¼tahyaâ€™ da gerÃ§ekleÅŸtirilen 26 ayrÄ± operasyonda 317ÅŸahÄ±s yakalandÄ±. Bunlardan;Â 175'â€™i tutuklandÄ± veÂ 100â€™Ã¼ hakkÄ±nda adli kontrol kararÄ± verildi. KOM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, Interpol-Europol Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve Ä°talyan GÃ¼venlik MakamlarÄ±nÄ± tebrik ediyorum.

Haberin DevamÄ±

DÃ¼nyanÄ±n neresinde olursa olsun aziz milletimizin huzurunu kaÃ§Ä±ranlarÄ±, suÃ§ iÅŸleyenleri yakalayÄ±p, nefeslerini kesmeye devam edeceÄŸiz! Organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tlerine yÃ¶nelik mÃ¼cadelemiz azim ve kararlÄ±lÄ±kla devam edecek."

Ä°TALYA POLÄ°SÄ°: Ã‡ETE Ã–RGÃœTÃœNÃœN EN Ã‡OK ARANAN TÃœRK PATRONU YAKALANDI

Ä°talya polisi, bugÃ¼n Viterbo kentinde dÃ¼zenlediÄŸi operasyonla "terÃ¶r amaÃ§lÄ± silahlÄ± Ã§eteyle suÃ§lanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk patronunun" yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°talya polisi operasyon gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle birlikte ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±:

"Polis ilk mÃ¼dahale operasyon birimleriyle, Viterbo ilinde terÃ¶r amaÃ§lÄ± silahlÄ± Ã§eteyle suÃ§lanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n TÃ¼rk patronu yakalandÄ±. 22 MayÄ±s'ta Ankara'da en Ã§ok arananlar arasÄ±ndaydÄ±."

Haberin DevamÄ±

Ä°talya medyasÄ± operasyonla ilgili haberlerinde Ã§ete lideri BarÄ±ÅŸ Boyun ve Ã§ete Ã¼yesi 18 kiÅŸinin polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.