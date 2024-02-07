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Son dakika... SpaceX duyurdu: Alper Gezeravcı bugün Dünya'ya dönüyor

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#Spacex#Alper Gezeravcı#Dragon
Son dakika... SpaceX duyurdu: Alper Gezeravcı bugün Dünyaya dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 01:44

Son dakika haberi... SpaceX, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde olduğu Dragon uzay aracı ile mürettebatın, 7 Şubat (bugün) 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığı açıkladı. Açıklamada, inişin hava koşullarına da bağlı olduğunu ifade edildi. 

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesi planlanıyor. 

SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığı duyurdu. Açıklamada, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu da belirtildi. 

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#Spacex#Alper Gezeravcı#Dragon

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