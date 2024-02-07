Son dakika... SpaceX duyurdu: Alper Gezeravcı bugün Dünya'ya dönüyor

Haberin Devamı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığı duyurdu. Açıklamada, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu da belirtildi.