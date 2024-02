Son dakika... SpaceX duyurdu: Alper Gezeravcı bugün Dünya'ya dönüyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin bugün TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

SpaceX'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığı duyurdu. Açıklamada, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu da belirtildi.

Dragon and the Ax-3 crew are set to depart the @Space_Station no earlier than Wednesday, February 7 at 9:05 a.m. ET pending weather at the splashdown locations → https://t.co/bJFjLCiTbK