Son dakika: Sivas'ta otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var

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Kaza, saat 13.00 sıralarında, merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Kadıköy Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Asarcık köyünden cenaze dönüşünde, kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

14 KİŞİ YARALANDI

40 yolcunun olduğu otobüste 14 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.