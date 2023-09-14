×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Sivas Katliamı davası zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Sivas Katliamı#Madımak Katliamı#Zaman Aşımı
Son dakika... Sivas Katliamı davası zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 17:40

Sivas Katliamı'na ilişkin firari üç sanığın yargılandığı dava zaman aşımı gerekçesiyle düşürüldü.

Haberin Devamı

Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılanmasına devam edildi. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, avukatlar ve milletvekilleri yer aldı.

Müşteki avukatları dosyanın 'insanlığa karşı işlenen suç' olarak değerlendirilmesini ve dosyanın zaman aşımı nedeniyle düşme ihtimalinin ortadan kaldırılmasının gerektiğini bildirdi. Mahkemenin yazdığı talepnamede zaman aşımına atıf yapılmasının ihsas-ı rey anlamına geldiğini savunan avukatlar, firari sanıklar hakkında çıkartılan kırmızı bültenin yenilenmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, 30 yıllık zaman aşımı süresinin 2 Temmuz 2023'de dolduğunu belirterek, davanın düşürülmesini istedi. Müzakerenin ardından hükmü açıklayan mahkeme, TCK'da zaman aşımına ilişkin hükümleri dikkate alarak, kamu davasının ayrı ayrı düşmesi yönünde karar verdiklerini bildirdi. Salonda bulunanlar mahkemenin kararına tepki gösterdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivas Katliamı#Madımak Katliamı#Zaman Aşımı

BAKMADAN GEÇME!