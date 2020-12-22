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Murat DELİKLİTAŞ-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 17:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... Şişli'de polis merkezi önünde silahlı saldırı

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İstanbul Şişli'de polis merkezinin önünde 2 kişi bir saldırgan tarafından silahla vurularak yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinde yakalanırken, birisi kafasından bir diğeri karnından yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı...

Olay, saat 17.00 sıralarında Şişli'de meydana geldi. İki farklı kurye firması çalışanları bir süre önce bilinmeyen nedenle kavga etti. Taraflardan birine mensup iki kişi karakola giderek şikayetçi oldu. 2 kişi karakol çıkışında husumetli oldukları diğer taraftan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan burada etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Biri karnından diğeri ise kafasından yaralanan iki kişi ambulansa konularak en yakın hastaneye kaldırıldı.

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