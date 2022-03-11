Son dakika: Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı: İrtifa rekorunu bir kez daha kırdı

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Sosyal medyadan paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "AKINCI 40. 100 ft'te! AKINCI B kendisine ait olan irtifa rekorunu az önce kırdı. Milli ve özgün tasarım bir hava aracıyla çıkılmış en yüksek irtifaya çıktı. Vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." notunu düştü.