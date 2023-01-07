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Son dakika: Kars Sarıkamış'ta otelin tavanı çöktü! Olayda 10 kişi yaralandı

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#KARS#Sarıkamış#Otel
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 18:55

Son dakika haberine göre; Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 108’inci yıldönümü dolayısıyla hazırlanan belgeselin gala gösteriminin yapılacağı salonun asma tavanı çöktü. Çökme sonucu yaralanan çok sayıda kişi hastaneye kaldırılırken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da otele gelerek incelemede bulundu ve "İçeri kalan kimse yok. An itibariyle hayati tehlikesi olan yok" dedi. Kars Valisi Öksüz de hastaneye kaldırılan 10 yaralı olduğunu duyurdu.

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Sarıkamış Harekatı’nın 108’inci yıldönümü ve Sarıkamış Şehitlerini anma töreni kapsamında hazırlanan belgeselin gala gösterimi için ilçedeki bir otelin salonunda hazırlık yapıldı. Gösterinin başlamasına kısa bir süre kala galanın yapılacağı salonun asma tavanı çöktü. Çok sayıda davetli çöken asma tavanın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan çıkarılan yaralılar, çevre il ve ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika: Kars Sarıkamışta otelin tavanı çöktü Olayda 10 kişi yaralandı
"OTELDE BASIN MENSUBU VE MİSAFİRLER KALIYORDU" 

CNN Türk canlı yayınında olay yerinden son durumu aktaran Muhabir Alparslan Çınar, "Sarıkamış'ta yarın gerçekleşecek anma gösterisini takip edecek basın mensuplarının ve misafirlerin kaldığı otelin tavanı çöktü. Otelin alt katında belgesel gösterimi yapıldığı esnada salonun asma tavanı çöktü yaralı olduğu bilgisi var. İçerde kalan ve yaşamanı yitiren var mı diye bize ulaşan bir bilgi yok. Sağlık görevlileri tahliye çalışmalarını yürütüyor. Gazeteci ve konukların konakladığı bir oteldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da olay yerine geldi. Otele girdi, son bilgiyi aldı ve yaralıların olduğu hastaneye gitti" ifadelerini kullandı. 

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Son dakika: Kars Sarıkamışta otelin tavanı çöktü Olayda 10 kişi yaralandı
BAKAN KASAPOĞLU OTELE GELDİ

Olayın ardından bölgeye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, incelemede bulundu. Kasapoğlu, "Allah'ın izniyle en sağlıklı şekliyle atlatacağız. İçeri kalan kimse yok. Sevindirici olan an itibariyle hayati tehlikesi olan yok" açıklamasını yaptı.

Öte yandan jandarma ekipleri, salonunda çökme yaşanan otele giriş- çıkışları yasakladı.

Son dakika: Kars Sarıkamışta otelin tavanı çöktü Olayda 10 kişi yaralandı
KARS VALİSİ: HASTANEDE 10 YARALI VAR

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Olay yerine gelen KARS Valisi Türker Öksüz de "Hafif yaralılarımız var. Salonda tavanın çökmesi sonucunda bazı yaralılarımız var. Hayati tehlikesi olan yaralımız yok. Hastanede 10 kişi var. Tedavileri devam ediyor" bilgisini paylaştı.

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