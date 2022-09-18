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Şanlıurfa’da hudut karakoluna saldırı! Şehidin kanı yerde kalmadı... 12 terörist etkisiz hale getirildi

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#Şanlıurfa#Esentepe Hudut Karakolu#Şehit
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 13:55

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yer alan hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen hain saldırı sonucunda Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in (23) şehit olduğunu açıkladı. Bakanlık, teröristlere anında karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik havan saldırısı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında karakolda görevli sözleşmeli er İsmet Aybek şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

Şanlıurfa’da hudut karakoluna saldırı Şehidin kanı yerde kalmadı... 12 terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından; "Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz" paylaşımı yapıldı.
Şanlıurfa’da hudut karakoluna saldırı Şehidin kanı yerde kalmadı... 12 terörist etkisiz hale getirildi

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GAZİANTEP'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Sözleşmeli Er İsmet Aybek’in şehit olduğu haberi, yetkililer tarafından Gaziantep'te Yeditepe Mahallesi'nde yaşayan babası İlhak, annesi Meryem ile yakınlarına verildi. Aile bireyleri, aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. 4 kardeşin en küçüğü olan şehit İsmet Aybek'in ailesinin yaşadığı ev ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.

Bekar olan Aybek, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (Ahmet ATMACA/GAZİANTEP - DHA)

Şanlıurfa’da hudut karakoluna saldırı Şehidin kanı yerde kalmadı... 12 terörist etkisiz hale getirildi


12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

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#Şanlıurfa#Esentepe Hudut Karakolu#Şehit

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