Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Samsun limanında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Samsun#Liman#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2022 11:39

Samsun Limanında henüz bilinmeyen nedenle bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıkan liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın, İlkadım ilçesinde yer alan Ceynak Samsunsport Limanı’nda saat 11.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıralı tanklar arasındaki atık yağ tankı, ısınmadan dolayı büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından tank alev alırken siyah dumanlar ise gökyüzünü kapladı. Yangına, limanın hemen yakınında bulunan Samsun İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri yanan tankı diğer tanklara sıçramadan söndürdü ve soğutma çalışması yaptı. Olay, itfaiyenin hemen yakınında meydana gelmesi ve erken müdahale edilmesi sonucu faciaya dönüşmeden önlendi.

Son dakika... Samsun limanında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

Olayı gören görgü tanıkları, “Biz bu liman çevresinde çalışıyoruz. Büyük bir patlama sesi duyup dışarı çıktık. Sonra da yangını gördük. İtfaiye erken müdahale ederek yangını söndürdü. Yaralı ve ölü olmadığını öğrendik” dediler.
Yangında yaralı ve ölü olmadığı öğrenilirken, 1 tank kullanılmaz hale geldi. Olayın vehameti, yüksekten çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Haberin Devamı

Son dakika... Samsun limanında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Samsun liman içerisinde bulunan gemilerden alınan atık yağların depolandığı, yakıt tanklarından bir tanesinde ısınmadan dolayı saat 11.15'te patlama meydana gelmiş, çıkan yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürülmüş, herhangi bir yaralı mevcut değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Son dakika... Samsun limanında patlama: Çok sayıda ekip sevk edildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Samsun#Liman#Patlama

BAKMADAN GEÇME!

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı

BAKMADAN GEÇME!

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor

Sofralarımıza gelen sebze ve meyvelerde nikotin tehlikesi! Üreticilerin içtiği sigara evimize nasıl giriyor?

#Sağlık
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020
Dünyanın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti Tehlike ne kadar ciddi | 9 SORU 9 YANIT

Dünya'nın en büyük yanardağı Mauna Loa harekete geçti! Tehlike ne kadar ciddi? | 9 SORU 9 YANIT

#Mauna Loa Yanardağı