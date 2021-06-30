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Gündem
AA
Haber Giriş: 30.06.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sakarya'da askeri kışladaki inşaatta göçük! 2 işçi toprak altında kaldı

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Sakarya'da askeri kışladaki inşaatta meydana gelen göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı.

Adapazarı ilçesinde 7. Komando Tugay Komutanlığına bağlı Elmas Ağa Kışlası'nda inşaat çalışması sırasında toprak göçmesi meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Ekipler, vücutlarının bir kısmı toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Son dakika: Sakaryada askeri kışladaki inşaatta göçük 2 işçi toprak altında kaldı

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