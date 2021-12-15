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Son dakika: Sahte içki için harekete geçildi! 'Zehir' operasyonu başlatıldı

#Sahte İçki#Zehir Operasyonu#KOM

İçişleri Bakanlığı, yeni yıl öncesi ülke genelinde piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik 'Zehir' operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda, şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki ele geçirilirken, hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Yeni yıl yaklaşırken dün 5 kentte 10 kişinin sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ülke genelinde “Zehir” operasyonu başlatıldı.

Son dakika: Sahte içki için harekete geçildi Zehir operasyonu başlatıldı

60 ŞAHIS HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyen suç örgütlerine yönelik harekete geçti. Ekipler, içki üretimi yapılan yasa dışı imalathaneleri deşifre etmek, ülkede satılan sahte ve kaçak içkinin tüketiciye ulaşmasını engellemek amacıyla sahte veya kaçak içki üretimi ve sevki yapan suç gruplarına yönelik 81 ilde 'Zehir' adlı operasyonu başlattı.

Son dakika: Sahte içki için harekete geçildi Zehir operasyonu başlatıldı

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Operasyonda; yasa dışı imalathane ve depo olarak kullanılan, yetkisiz etil alkol satışı yapılan 342 adreste arama yapıldı. Aramalarda şu ana kadar 31 bin 343 litre sahte ve kaçak içki, 5 bin 220 etiket, 102 sahte bandrol ve 61 şişe alkol aroması ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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SİVAS'TA CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

Sivas'ta sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Güler Kılıç (42) da hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Zara ilçesinde yaşayan Şakir Deliktaş (62), 3 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Deliktaş, hastanede hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent Ekici (62) de dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Dün akşam ise alkol aldıktan sonra rahatsızlanarak Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Güler Kılıç, durumunun ağırlaşması ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Son dakika: Sahte içki için harekete geçildi Zehir operasyonu başlatıldı

Kılıç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılıç ile birlikte sahte içkiden ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Aynı hastanede alkol zehirlenmesi şüphesiyle 6 kişinin de halen tedavi gördüğü belirtildi. Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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#Sahte İçki#Zehir Operasyonu#KOM

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