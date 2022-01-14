Son dakika... Sahte doçent Zulal Atalay Laçin için karar verildi!

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Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin'in tahliyesine karar verildi.

MASTIR VE DOKTORA BELGELERİ DE SAHTEYMİŞ

Zulâl Atalay Laçin’in mastır ve doktora belgelerinin de sahte olduğu ortaya çıktı.

Laçin ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. “Irak’taki Duhok Üniversitesi’nde derslere girdim, Lübnan’daki Fransız üniversitesinde hocalık yaptım” dedi. Kendisini savunmak için ODTÜ adına yazılmış “Bu doçentlik belgesi tarafımızdan hazırlanmıştır” şeklindeki bir yazıyı da savcılığa sundu. Ancak belgenin de sahte olduğu belirlendi.