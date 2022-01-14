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Son dakika... Sahte doçent Zulal Atalay Laçin için karar verildi!

#Zehra Zulal Atalay Laçin#Doçent#Sahte
Son dakika... Sahte doçent Zulal Atalay Laçin için karar verildi

Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin, 'Dolandırıcılık' suçundan 1 yıl 3 ay hapis ve 11 bin 300 lira para cezası aldı. Bu cezanın, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Laçin'in ayrıca 'Sahte evrak düzenlemek' suçundan da 2 yıl 1 ay hapis cezası alarak, tahliyesine karar verildi.

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 Aksaray Üniversitesi'nin doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmasının ardından tutuklanan Zehra Zulal Atalay Laçin'in tahliyesine karar verildi.

MASTIR VE DOKTORA BELGELERİ DE SAHTEYMİŞ

Zulâl Atalay Laçin’in mastır ve doktora belgelerinin de sahte olduğu ortaya çıktı.

Laçin ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. “Irak’taki Duhok Üniversitesi’nde derslere girdim, Lübnan’daki Fransız üniversitesinde hocalık yaptım” dedi. Kendisini savunmak için ODTÜ adına yazılmış “Bu doçentlik belgesi tarafımızdan hazırlanmıştır” şeklindeki bir yazıyı da savcılığa sundu. Ancak belgenin de sahte olduğu belirlendi.

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