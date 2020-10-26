Son dakika... Şah damarı kesildi, yüzünde kısmi felç meydana geldi! 'Çocuklarım için yaşamak istiyorum'

Olay, geçen yıl 27 Mayıs günü, Toroslar ilçesi Arpaç Sakarlar mevkisinde meydana geldi. Özkan Yarbi, velayeti annesinde olan 7 yaşındaki kızına bayram alışverişi yapma bahanesiyle eski eşi Hatun Koç ile otogar yakınlarında buluştu. Çocuğu alan Yarbi, arabasına bindirdiği eski eşi ile tartışmaya başladı. Koç ile yeniden barışmak isteyen Yarbi, olumsuz yanıt alınca da aracı ıssız bir yere doğru sürmeye başladı. Şüphelenen Koç, yavaşlayan araçtan inip, kaçmaya başladı. Yarbi de araçtan inip, yanında getirdiği pompalı tüfek ile çocuğunun gözleri önünde Koç'a 3 el ateş etti. Sağ ayağından vurulan Koç, hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından yakalanan Özkan Yarbi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatun Koç, günlerce süren tedavinin ardından taburcu edildi ancak sağ ayağı engelli kaldı. Özkan Yarbi hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

İLK SALDIRIDAN 5 YIL HAPİS ALDI

Hatun Koç'un daha önce de bıçaklı saldırıyla şah damarını keserek yüzünün sol tarafının felç kalmasına neden olan Özkan Yarbi, bu suçtan tutuksuz yargılandığı 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUM'

İkinci saldırının ardından cezaevine koyulan Yarbi'nin 'kasten yaralama' suçundan açılan davada yargılanmasına ise yarın devam edilecek. Hatun Koç, "Şu an beni pompalı tüfekle vurduğu için yargılanıyor. Yarın mahkememiz var. Bu davada da kasten yaralama suçundan yargılanıyor. Ben adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını istiyorum. Kasten yaralama suçundan cezalandırılırsa cezaevinden çıkıp, beni öldürecek ve o zaman cinayetten yargılanacak. Bunun olmaması için adalet istiyorum. Çocuklarımın başında durabilmek için adalet istiyorum. Sekiz sene boyunca adalet yerini bulmadı ama bu defa birilerinin sesimi duymasını istiyorum" diye konuştu.