MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri duyurdu!
GeriGündem Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri duyurdu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 11.05.2021 - 16:12 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri duyurdu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri duyurdu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı grafiğe göre vaka sayısı en çok düşen iller Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul, Tekirdağ, Erzincan, Giresun, Yalova, Kocaeli ve Edirne oldu.

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı mesaj:

Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak.

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri duyurdu

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi