Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısı en çok azalan illeri duyurdu!

İşte Bakan Koca'nın paylaştığı mesaj:

Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak.

Son hafta vaka sayısı en çok azalan illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ. Vaka sayılarındaki düşüş yaygın şekilde tüm illerimizde yaşanacak. pic.twitter.com/6ocxHykynk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 11, 2021

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara