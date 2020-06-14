Son dakika... Rus heyetinin Türkiye ziyareti... Kritik görüşme sonrası toplantı ertelendi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askeri ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin Türkiye ziyaretleri kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov telefonla görüştü. İki ülke bakan yardımcıları arasındaki temas ve görüşmelerin önümüzdeki dönemde devam etmesi kararlaştırıldı. Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Bakanlar düzeyindeki görüşmeler ileri bir tarihte gerçekleşecek' ifadeleri kullanıldı.





