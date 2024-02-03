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Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı... En düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltildi

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#İşsizlik Sigortası Kanunu#En Düşük Emekli Aylığı#Resmi Gazete
Son dakika... Resmi Gazetede yayımlandı... En düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 01:48

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanun ile birlikte, en düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi.

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Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanun ile birlikte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi.

Ayrıca kanunla birlikte kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu eklendi.

Sigortaların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı ise 600’den 450’ye düşürüldü.

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#İşsizlik Sigortası Kanunu#En Düşük Emekli Aylığı#Resmi Gazete

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