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Son dakika: Prof. Dr. Orhan Şen'den hava durumu uyarısı! Bu bölgedekiler dikkat

#Hava Durumu#Antalya#İstanbul

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, 'Önemli bir şey daha söyleyeyim, bu gece, yarın ve cuma günü Antalya’da çok kuvvetli yağış var. Su baskını ve diğer uyarıları yapmamız gerekiyor. Muğla’nın güney batı ilçelerinde de yağış gözüküyor.' dedi. Öte yandan Meteoroloji'den Antalya için yapılan kırmızı kodlu uyarıda Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

Edirne ve Kırklareli’nde yağışlar devam edecek. Çukur yerlerde su baskını oldu. Artık meteorolojiyi herkes takip etmeli, iklim değişikliği bu tür olayları artıracak.

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ANTALYA İÇİN UYARI

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Bugün yarın da devam ediyor yağış. Önemli bir şey daha söyleyeyim, bu gece yarın ve cuma günü Antalya’da çok kuvvetli yağış var. Su baskını ve diğer uyarıları yapmamız gerekiyor. Muğla’nın güney batı ilçelerinde de yağış gözüküyor.

İstanbul’da hava kapalı, 13-14 civarında. Sıcaklık yarın düşmeye başlayacak. Öğleden sonra yağış var ama yılbaşında yağmur kesiliyor. Kırklareli ve Edirne’de yağışlar devam ediyor.

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METREKAREYE 300 KG YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2), yüksek kesimler başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike’de yerel olarak 300 kg/m2 yağış beklendiği kaydedildi.

Son dakika: Prof. Dr. Orhan Şenden hava durumu uyarısı Bu bölgedekiler dikkat


Açıklamada, şöyle denildi:

"Yağışların, bin 400 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat), batı ilçelerinde zaman zaman 90 km/saat esmesi bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen aşırı yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Son dakika: Prof. Dr. Orhan Şenden hava durumu uyarısı Bu bölgedekiler dikkat

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 7
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa Yakası ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı 14
İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak (Yağışların; kıyılarda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 17
Adana: Parçalı bulutlu 16
Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı . (Yağışların; akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 17
Samsun: Parçalı bulutlu 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Parçalı bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9
Son dakika: Prof. Dr. Orhan Şenden hava durumu uyarısı Bu bölgedekiler dikkat


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#Hava Durumu#Antalya#İstanbul

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