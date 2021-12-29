Son dakika: Trakya sular altında! Dereler taştı, yollar kapatıldı, askeri birlikler sahaya indi

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Trakya'da etkisini sürdüren sağanak yağış, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçesinde sele neden oldu. Yağışın etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Deresi, Yıldırım Mahallesi'nin Kümevleri mevkiinde taştı. Kümevleri mevkiindeki evlerin birinci katları sular altında kaldı. Dere üzerinden giden köprünün sular altında kalması ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, askeri personel, polis, belediye, sağlık ve Kızılay'dan ekipler sevk edildi.

Evlerinde sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, kepçe yardımıyla evlerinden alınarak, misafirhanelere ve yakınlarının evlerine yerleştirildi. Kurtarma çalışmalarını Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül de yerinde takip etti.

Babaeski ilçesinde Çürtlen Deresi'nin taşması sonucu Kurtuluş Mahallesi'nde ev ve işyerlerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kepçelerle tahliye edildi.

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Pınarhisar ilçesinde de Kaynarca-Lüleburgaz karayolu üzerindeki Kaynarca Deresi taştı. İlçe merkezindeki bazı ev ve işyerlerini su bastı.

VALİLİK: VATANDAŞLAR UYARILARA DİKKATE ALSIN

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, gün boyu devam eden aşırı yağışlar sebebiyle Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Alpullu beldesi başta olmak üzere yağışlardan etkilenen bölgelerde Vali Osman Bilgin'in yönetiminde AFAD, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri, Kızılay, karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerimizin ilk andan itibaren afetten etkilenen bölgelerde müdahale ve önleme çalışmaları aralıksız devam etmektedir... Meydana gelen su baskınından etkilenen bölgelerimizde vatandaşlarımızın tüm mağduriyetleri devletimiz tarafından giderilecektir... Su baskınından etkilenen bölgelerde yaşayan değerli vatandaşlarımızın yetkili ekiplerimizin yönlendirme ve uyarılarını dikkate almaları büyük önem taşımaktadır. Allah ülkemizi, ilimizi tüm afetlerden korusun” denildi.

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"SALARLI-KURTBEY KÖYLERİNİ BAĞLAYAN YOL ÇÖKTÜ"

CNN TÜRK muhabiri Sema Akbulut canlı yayında "Salarlı-Kurtbey köylerini bağlayan yol çöktü. Sadece iki köyü birbirine bağlayan bir köy değil, bir geçiş yolu. Büyük bir yarık vardı, ekipler hemen bölgeye geldi. Güvenlik amaçlı ekipler bariyerler çekti, yol kapatıldı. Tarla tamamen göle dönmüş durumda" ifadelerini kullandı.

UZUNKÖPRÜ'DE MAHSUR KALANLAR KEPÇELERLE KURTARILDI

Uzunköprü'de dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak devam etti. Özellikle ilçe merkezinde Atatürk Mahallesi üzerinde bazı siteleri su bastı. AFAD, itfaiye, polis ve belediye ekipleri sitelerde mahsur kalan bazı vatandaşlar için kurtarma çalışması başlattı. AFAD'dan yapılan açıklamada akşam saatlerinde aşırı yağışlar sonucunda 112 Acil Çağrı Merkezine 11 ihbarın geldiği kaydedildi. 1 araçta mahsur kalma ve 10 evde su baskını üzerine bölgeye ekiplerin ulaştığının belirtildiği açıklamada, yapılan çalışmalar sonucu vatandaşların güvenli bölgeye alındığı kaydedildi.

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48 DAİRE BOŞALTILARAK VATANDAŞLAR MİSAFİRHANEYE YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan, bölgede Atatürk Mahallesi’nde bir sitede ise artması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı 48 hane boşaltıldı. Evlerden alınan vatandaşlar AFAD botları ve kepçelerle kurtarılarak bölgeye yakın misafirhanelere yerleştirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, gece saatleri itibari ile bölgede yağışların etkili olmaya devam edeceği aktarıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yayımladı. Yağış sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 11 ihbarın ulaştığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Bölgede Edirne İl AFAD, 112, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. 1 araçta mahsur kalma ve 10 evde su baskını ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşlarımız güvenli bölgeye alınmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, gece saatleri itibari ile bölgede yağışların etkili olarak devam edeceği bilgisi alınmıştır. Artması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı Atatürk Mahallesi‘ndeki bir sitede bulunan 48 hane güvenli bölgede yer alan misafirhanelere yerleştirilmiştir. Yağışlardan etkilenen bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir."