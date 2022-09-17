Son dakika... Prof. Dr. İsmail Demir açıkladı: TCG Anadolu Gemisi için geri sayım

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İşteCumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in açıklamaları...

TCG Anadolu Gemisi için geri sayım başladı. Bu geminin tasarım aşamasında yabancı firmayla iş birliği yapıldı. Artık bu gemileri kendimiz tasarlayacak boyuta geldik.

Bir güç aktarma sistemi olacak. Helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Çeşitli zırhlı araçlar karaya intikal edebilecek. Bu bir güç aktarma sistemi. Afet zamanlarında da çok önemli görevler üstlenecek.

Bütün emeği geçen herkesse teşekkür ediyorum.

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu, TCG Anadolu Gemisi'nden son detayları aktardı...

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Türkiye'nin en büyük askeri gemisinin içindeyiz. Türkiye'nin en büyük amiral gemisi... Şu anda TCG Anadolu'nun uçuş rampasını ekranlara getiriyoruz. 2015 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için üretilmeye başlanmıştı. 2019 yılında denize indirildi, Haziran 2022'de deniz testleri başladı ve yıl sonunda teslim edileceğini söyleyebiliriz.

"DÜNYANIN İLK SİHA GEMİSİ"

İHA'lar havalanabilecek ve düşman unsurlarını etkisiz hale getirebilecek. SİHA'lar ve helikopterler de bu gemiden havalanabilecek. Uçak gemisi tabirinden ziyade dünyanın ilk SİHA gemisi olarak nitelendirildi. 50'ye yakın SİHA bulundurulabilecek. Kızılelma ve Hürjet gibi savaş uçaklarının da gemiyle entegrasyonu sağlanacak. Rampanın uzunluğu 50 metre uzunluğunda. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan sadece 12 ülke var.

"YIL SONUNDA TESLİM EDİLECEK"

Savaş zamanlarında bu gemi aktif olarak kullanılabilecek. İçerisinde bulunan hastaneler, barınma alanlarıyla birlikte afet bölgelerinde de gemi kullanılabilecek. Geminin 1 kat aşağısında bir havuz alanı bulunuyor. Bu gemi aslında gemi taşıyabilen bir gemi. TCG Anadolu kıtalararası görevlerde de bulunabilecek. Yerlilik oranı yüzde 70. Deniz Kuvvetleri'nin en büyük gemisi. Türk mühendislerin elinden çıkmış bir gemi. Test aşamaları sona geldi, yıl sonunda Türkiye'ye teslim edilecek.