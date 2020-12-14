Son dakika... P-72 Deniz Karakol Uçağı görevine başladı

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nca yürütülen Meltem-3 Projesi adıyla da bilinen Deniz Gözetleme Kabiliyetli Deniz Karakol Uçağı Tedariki Projesi’nin ilk P-72 Deniz Karakol Uçağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığı'nda düzenlenen törenle görevine başladı. Törene Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel ve diğer birlik komutanları katıldı.

Envantere eklenen P-72 uçağının Donanma Komutanlığı açısından son derece değerli olduğunu ifade eden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, "Yakın dönemde 1971 yılında S-2A uçağı, 1972 yılında ise AB-204 helikopterlerinin alınmasıyla başlayan deniz havacılığı 2002 yılında Seahawk helikopterlerinin ve P-235 CASA uçaklarının donanmaya katılmasıyla etkinliğini artırmaya devam etmiştir. Hali hazırda 24 Seahawk helikopteri, 9 AB-212, 6 P-235 CASA deniz karakol uçağı, 2 ATR-72 genel maksat uçağı, 4 TB-20 eğitim uçağı ve 14 insansız hava aracı olmak üzere 59 deniz hava aracımız donanmamızda görev icra etmektedir. İlk P-72 deniz karakol uçağının bugün teslim alınmasıyla 60’ıncı hava aracımız hizmete girmiş bulunmaktadır. P-72 deniz karakol uçaklarımızın hizmete girmesiyle özellikle denizaltı savunma harbinde etkinliğimiz daha da artacaktır. Yeni katılan deniz karakol uçağımızın donanmamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılı görevler diliyorum" dedi.

'DAHA CAYDIRICI VE SAYGIN BİR HAVA KUVVETİNE SAHİP OLACAĞIZ'

Sipariş edilen diğer uçakların da kısa sürede envantere eklenmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, "P-72 uçaklarının tamamının kısa süre bir içinde hizmete alınması ile birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı daha etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz hava kuvvetine sahip olacaktır. Çarkçı Binbaşı Mehmet Fethi’nin torunları olarak 60’ıncı hava aracımızı hizmete almanın gururunu yaşamaktayız. Deniz karakol uçağını Deniz Kuvvetlerine kazandırmak için emeği geçen Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürlüğü ve Leonardo şirketi ve tüm kurum ve kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

9 SAAT HAVADA KALABİLEN UÇAK; KEŞİF, GÖZETLEME, HEDEFLEME VE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNDE KULLANILACAK

Kalkış ağırlığına bağlı olarak yaklaşık 9 saat boyunca kesintisiz havada kalabilen P-72 deniz karakol uçaklarının üzerine önceki modellerine ek olarak gelişmiş radar sistemi, elektronik destek tedbirleri, akustik işleme sistemleri entegre edildi. Ayrıca uçağa taktik veri linkleri 11 ve 16, MK46 ve MK54 torpido taşıma ve atma kabiliyeti gibi kritik görevlerde büyük avantaj sağlayacak olan sistemler eklendi. Bu sistemler sayesinde uçaklar, denizaltı savunma harbi, su üstü savunma harbi, istihbarat, gözetleme, keşif, ufuk üstü hedefleme, arama kurtarma gibi görevler de üstlenecek.

2021 YILINDA 2 YENİ P-72 UÇAĞIN ENVANTERE EKLENMESİ PLANLANIYOR

Yürütülen çalışmalar kapsamında, teslim edilen ilk P-72 deniz karakol uçağının ardından ilave iki deniz karakol uçağı ile bir deniz genel maksat uçağının daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 2021 yılı içinde teslim edilmesi planlanıyor.

BİRÇOK YERLİ FİRMA KATKI SUNDU

Uçağın üretiminde TUSAŞ, ASELSAN, MİLSOFT gibi birçok yerli ve milli firma katkı sundu. Detay parça üretimi, uçak modifikasyonu, yer ve uçuş testleri desteği TUSAŞ tarafından yapılan uçağın ekipman tedariki ASELSAN tarafından gerçekleştirilirken, Link 11 ve Link 16 gibi sistemler MİLSOFT tarafından entegre edildi.

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