Son dakika: Osmaniye’deki orman yangını 3 saatte kontrol altına alındı

Kaypak Köyü’ndeki ormanlık arazide öğle saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bazı evlere sıçrama ihtimaline karşı yerleşim yerleri tahliye edildi.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Saat 13.00 sıralarında çıkan yangına 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye araçları, İl Özel İdare'ye ait iş makineleri ve çok sayıda personel müdahale etti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü de dumandan etkilenenlerin olması ihtimaline karşı bölgeye ambulanslar sevk etti. Yangın, saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 4 hektar orman ile bölge halkının bahçelerindeki ağaçlar zarar gördü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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