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Son dakika... Osmaniye'deki orman yangını 3. gününde! Büyüyerek devam ediyor

Güncelleme Tarihi:

#Osmaniye#Düziçi#Orman Yangını
Son dakika... Osmaniyedeki orman yangını 3. gününde Büyüyerek devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 15:28

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını büyüyerek devam ediyor.

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Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı eteğinde 3 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen orman yangınının olduğu arazi sarp olmasından dolayı yangına karadan müdahale edilemiyor. Bölgede esen rüzgarında etkisiyle yangın etkisini artırarak sürüyor.

Son dakika... Osmaniyedeki orman yangını 3. gününde Büyüyerek devam ediyor

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterlerinin havadan müdahale ettiği yangın, alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri tedbir alıyor.

Son dakika... Osmaniyedeki orman yangını 3. gününde Büyüyerek devam ediyor

Bu arada Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, Düziçi Orman İşletme Müdürü Harun Demirci olay yerine gelerek yargın söndürme çalışmalarını takip etti.

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Son dakika... Osmaniyedeki orman yangını 3. gününde Büyüyerek devam ediyor

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#Osmaniye#Düziçi#Orman Yangını

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