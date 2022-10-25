Son dakika... Osmaniye'deki orman yangını 3. gününde! Büyüyerek devam ediyor

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Düziçi ilçesinde bulunan Düldül Dağı eteğinde 3 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen orman yangınının olduğu arazi sarp olmasından dolayı yangına karadan müdahale edilemiyor. Bölgede esen rüzgarında etkisiyle yangın etkisini artırarak sürüyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopterlerinin havadan müdahale ettiği yangın, alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri tedbir alıyor.

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