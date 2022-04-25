Son dakika: Osman Kavala'nın cezası belli oldu

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15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Casusluk suçlamasından beraatine karar verilen Kavala'ya mahkeme indirim uygulamadı.
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Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verildi. Hepsinin tutuklanmasına karar verildi.