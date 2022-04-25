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Son dakika: Osman Kavala'nın cezası belli oldu

#Osman Kavala#Gezi Parkı Davası#Müebbet
Son dakika: Osman Kavalanın cezası belli oldu

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Casusluk suçlamasından beraatine karar verilen Kavala'ya mahkeme indirim uygulamadı.

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Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi'ye 18’er yıl hapis cezası verildi. Hepsinin tutuklanmasına karar verildi.

Ayrıntılar geliyor...

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#Osman Kavala#Gezi Parkı Davası#Müebbet

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