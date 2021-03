Son dakika: Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Başka zamanlarda çeşitli vesayet girişimleriyle ortaya çıktı. Her siyasetlerini taship ediyor değiliz.

Terörle mücadelede ciddi bir şekilde sürüyor. En son helikopter şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz.

RASİM ÖZTEKİN'İN VEFATI



Rasim Öztekin'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yarın rahmetlinin törenine Kültür Bakanımız, ben ve Numan Bey ile hep beraber katılacağız.



DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Anneleri olarak andığımız annelerimiz, her zaman için toplantılarımızda gündem maddesidir. Her zaman için dualarımızı selamlarımızı kendilerine gönderiyoruz. Türkiye'de Kürt çocukların geleceğinin nasıl olması açısından kimlerin nasıl yaklaştığının turnusol kağıdıdır. Bu çocuklar, meslek sahibi olsunlar arasındaki ayrım burada gözüküyor. Diyarbakır Annelerine karşı tavır almak, Kürt çocuklarının dağlarda görmenin karşı tezahürüdür. Diyarbakır Annelerine verilen destek ya da verilmeyen destek bu çocukların evlatların geleceğine dönük kimin nasıl düşündüğünü gösteren bir tavırdır.



'KADINA KARŞI ŞİDDETE KARŞI ÇIKMAK İNSANLIĞI OLAN ŞİDDETE KARŞI ÇIKMAKTIR'



Samsun'da Denizli'de ağır bir takım cinayetlerle, şiddet olaylarıyla sarsıldık. Bu şiddet olaylarıyla mücadele yasal olması gerektiği gibi ahlaki kültürel oranları daha yükseğe çıkarmamız gereken mücadeledir. Bir hakkın altının çizilmesi, mağdur edilmesi haklarının altının çizilmesi, herhangi bir şekilde insan haklarıyla niye çatıştırılsın? Burada şunu unutmamak gerekir ki; kadına karşı olan şiddete karşı çıkmak insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Kadınların incinmesiyle mücadele ettiğimizde tüm insanların onurunu hassiyetine karşı duruma mücadele vermiş oluyoruz. Kadınlar her incindiğinde insanlığın incindiğini hiçbir şekilde unutmamak gerekiyor. Kadınlara verilen destek, geleceğe verilen desteğin daha iyi olmasıdır. Cumhurbaşkanımız kadın kolları kongresinde açıkladı, yeni bir komisyon kuruyoruz. Bu mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

MUHALEFETİN MASKE ELEŞTİRİLERİNE SERT YANIT

Dünyanın gıpta ile baktığı aşılama sürecini devam ettiriyoruz. Bütün dünyadaki kurumlar, Türkiye'nin bu organizasyonunu tebrik ediyorlar. Ama hala muhalefet 3 maske dağıtamadınız gibi eleştiriler söylüyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız. Normalleşme ile birlikte temizlik, mesafe maskeyi unutmayalım.



TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KADIN İSTİSMARI



Terör örgütlerinin bu kadın konusundaki istismarcılığı; DEAŞ terör örgütünün Ezidi kadınlarını başka topraklara satmasıdır. PKK'nın küçük yaştaki kız çocuklarını kaçırması, bunları askeri unsur haline getirmeye çalışması maalesef dikkat çekicidir. Bu konuda Cenevre sözleşmesine ek protokolde, 15 yaşındaki çocukların askere katılmayacağını söylemesine rağmen PKK'nın bunları yapmaya devam ediyor. Bakın PKK'nın bunu yaptığı çocuk haklarını ihlal ettiği sadece bizim söylediğimiz bir şey değil. Kadın ve çocuk istismarcılığı konusunda, terör örgütünün yaptıklarına karşı daha dikkatli yaklaşılmasını istiyoruz.



ARAP BİRLİĞİ'NİN TÜRKİYE BİLDİRİSİNE TEPKİ

Türkiye her zaman Arap devletlerinin esenliğini toprak bütünlüğünü savunuyor. Türkiye'ye karşı yapılan bu saldırılara müdahale edilmiyorsa, mücadele kaçınılmazdır. Suriye'nin ne olacağıdır, Libya'nın ne olacağıdır, Filistinli kardeşlerimizin geleceğinin ne olacağıdır. Arap Birliklerini bu yönde düşünmeye davet ediyoruz. Mısır, Akdeniz'de hidrokarbon aramalarına izin verince Yunanistan yine Türkiye karşıtı politika yürütmeye başladı. Bunları not ediyoruz. Gerekli yerlerde karşılığını vereceğimize kimsenin kuşkusu olmasın. Yunanistan kendi taktikleri bakımında Türkiye'ye karşı politika gerçekleştiriyor. Bunlar, çıkarlarının bittiği yerde yine Yunanistan'ı terk edeceklerdir.



'YUNANİSTAN'IN YAPTIĞI ZULMÜ SÖYLEDİK'



AB ile pozitif gündemi devam ettiriyoruz. Cumhurbaşkanımız, Macron ve Merkel ile video konferans gerçekleştirildi. Burada AB ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Frontex'in yaptığı faaliyetleri tekrar gündeme getirdik. Yunanistan'ın yaptığı zulmü söyledik. Avrupa'nın demokrasisinin korunması, Türkiye'nin milli çıkarları açısından gereklidir. Avrupa için tehdit kendi içerisindeki sağcıların daha da ilerlemesine sebep olacak politikalardan karşılanıyor.



MISIR İLE İLİŞKİLER



Mısır önemli bir ülke. Mısır devletiyle halkıyla geçmişten gelen ortak bağlarımız var. Mısırla olan süreç bu diplomatik ilişkilerin aksamasının nedeni bellidir. Akdeniz'de şimdi yeni bir durum var. Sadece gaz meselesi değil Suriye'deki durumda var. Libya meselesi olunca bu daha da arttı. Neredeyse Akdeniz'de savaş gemileri yüzünden balıkçı teknelerine yer kalmadı diye bir söz var. Türkiye geçmişteki ilkeli tutumundan tamamen vazgeçmiş değildir. Bölgedeki gelişmelerin konuşulması açısından mekanizmalar için gereklidir.



'ÇATIŞMA ÇÖZÜMLERİNDE TÜRKİYE ARANAN BİR ÜLKEDİR'



ABD Dışişleri'nin mektubunu okuduk. Tabi Taliban'la olan aşamada pek çok süreç geçti. Afganistan'daki barışın istikrar açısından önemli olduğunu biliyoruz. Diplomatik ilişkilerimizin yüzüncü yılına girdik. Afganistan ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kurulunca tanıyan 2. ülkedir. Bütün bu çatışma çözümlerinde Türkiye aranan bir ülke. Afganistan'a barış sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz.



'TÜRKİYE AZINLIKLARIN HAKLARIN TESLİN EDEN ÜLKELERİN BAŞINDA GELİYOR'



Cumhurbaşkanımız bu konularla ilgili her konuşmasında antisemitizmi eleştirmektedir. Hatta New York'a gittiğinde çeşitli maksatlarla yapılan işler. Örneğin, Türkiye azınlıkların haklarını teslim eden ülkelerin başında geliyor. Türkiye ile ilgili bu yaklaşımlar bu uzmanların kendi ülkelerinde yaşadıklarını başka ülkelere yansıtmaklardır. Bu konuda son derece açık bir süreç yürüttüğümüzü ifade etmek isterim



'PAPA'NIN IRAK'TA VERDİĞİ MESAJLARIN ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ'



Irak'la ilgili her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. Papa'nın ziyaretini de yakından takip ettik. Hiçbir şekilde Türkiye'ye dönük olarak geçmişte Fransa'da da bir harita çıkmıştı. Bu bazı ülkelerin yaptığı işler. Irak mezhep savaşları, istikrarsız hükümet gibi sorunlarla karşı karşıya. Sistani önemli bir liderdir. Bir dini lider olmanın ötesinde siyasi güçtür. Orada yapılan görüşmede Cumhurbaşkanımız, bölgesel sorunlar açısından kapsamlı bir görüşme yapmıştı. Papa'nın orada kiliseler ve saldırıya uğrayan camilerle verdiği mesajın önemli olduğunu biliyoruz. Papa 84 yaşında, kovid süreci devam ediyor. Sistani 90 yaşında. 2 liderin bir araya gelmesi bölge açısından iyiye işaret ediyor.