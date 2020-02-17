Son dakika... Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

- Diyarbakır'da bir anne daha evladına kavuştu. Gönlümüz dualarımız hep onlarla beraber.

- Türk Heyeti Rusya'da bugünki görüşmelerini tamamladı, yarın da devam edecek. Türkiye, bütün taraflara Soçi mutabakatını hatırlatıyor. Rusya'dan Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalar geldi. Mutabakatı bozan Esad Rejimidir. Türkiye, Soçi mutabakatına bağlılığını sürdürmektedir.

- Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bin civarına ulaşmıştır.. 1500'ün üzerinde sivil hayatını kaybetti. Türkiye birkaç misyonla birlikte orada bulunmaktadır.

- İdlib'de ateşkes yeniden tesis edilmelidir. Sahadaki askerlerimizin güvenliğinin sağlanması son derece önemlidir. Sivillerin orada korunması ve Türkiye sınırına gelmemesi de son derece önemlidir.

- Türkiye'nin yaptığı tahkimat terörle mücadele meselesidir. Sınırımıza göç akınına yönelik gerekli tedbirler alınıyor.

LİBYA

- Libya'daki sorunlardan dikkatimizi kaçırmamalıyız. Oradaki iç savaş sivillere ağır bedel ödetti. Batının Suriye'de yaptığı hatalar Libya'da tekrarlanıyor. Hafter güçlerine karşı gerekli adımlar dünya tarafından atılmadı. Türkiye'nin çabaları dünyada kayda geçmiştir. Bu bile sağlıksız bir açıklama. Silah ambargosu kontrolü BM organizasyonunda yapılmadır.

- Avrupa'daki sağın Avrupa'nın değerlerini yok etmeye çalıştığı görülmektedir.

İLKER BAŞBUĞ'UN AÇIKLAMALARI



- Burada Meclis iradesine saldırı görüyoruz. 28 Şubat mantığı içinde benzerini gördük. Askeri vesayetin kaldırılmasında ciddi sancılar yaşandı.

- Hükümetin işlerine karışmak askeri otoritenin işi değildir.

Askeriyeden atılanların hepsi terör örgütü mensubu muydu?

FETÖ TARTIŞMASI

Bugün FETÖ ile mücadelenin başında Cumhurbaşkanımız vardır. Kimler Cumhurbaşkanımızla uğraşmaktadır görüyoruz. FETÖ yabancı kaynaklı işgal hareketidir.

SİYASETTE FETÖ TARTIŞMASI

- Maalesef bu şahıs konuştukça biz de bu konuya girmek zorunda kalıyoruz. FETÖ Cumhurbaşkanımızı öldürmek istedi, Kılıçdaroğlu'na dokunmadılar. Bir kişiye hiç kimse dokunmadı o gece. Sayın Kılıçdaroğlu'na tanklar yol açtı. Meclis'e saldırıldı. Cumhurbaşkanımızı öldürmek istediler ama bir kişiye dokunmadılar. Darbe olurken Kılıçdaroğlu evinde film izler gibi izledi.

- Sürekli yargının alanına giren konulara giriliyor.

- FETÖ'den çok seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı hedef alıyorlar.