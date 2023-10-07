Son dakika... Ömer Çelik, AK Parti'nin yeni MYK'sını açıkladı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Değişim tartışmaları kaosla yürütülürken AK Parti istikrar talebini siyasi iradeyi ortaya koymaktadır. MKYK'larımızın ortak özelliği kadınların siyasette daha güçlü şekilde yer alabilmesi açısından güçlü temsile sahip olmalarıdır. AK Parti'nin tüm sosyolojik kesimleri kapsayan bir kongresini yapmasıdır. Cumhurbaşkanımız toplantı sonunda MYK üyelerini açıklamıştır.

Gözden Kaçmasın AK Parti'de MKYK üyeleri belli oldu Haberi görüntüle

İSİM İSİM YENİ MYK

Genel Başkanvekili Efkan Ala,

Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş,

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı,

Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir,

Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz,

Genel Sekreter Fatih Şahin,

Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya,

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Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ,

Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya,

Parti Sözcüsü Ömer Çelik,

Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur,

İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın,

Ar-ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen,

Mali İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz,

Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi,

Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan,

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri,

Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz.

YÜKSEK İSTİŞARE KURULU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Önümüzdeki günlerde ilk MYK toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bütün birimler yarın sabah itibariyle görevine başlamış olacaklar. Cumhurbaşkanımız Yüksek İstişare Kurulu'nu da yakın zamanda ilan edeceklerini toplantıda ilettiler.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Yakından takip ediyoruz. Prensip olarak her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız. Sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. İtidal önemlidir. Şiddetin artırılmasının daha vahim sonuçları olacaktır. Şiddetin daha fazla tırmanmasından kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz.

Yakından takip ediyoruz, sürekli bilgi alıyoruz. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Birimlerimiz vatandaşlarımızın bulunduğu bölgeleri bilmektedir. Çatışma bölgelerindeki vatandaşlarımızın oradan çıkarılması için çalışmalarımız var. Çatışma bölgesi olduğunda bizden yardım istendiğinde Türkiye Cumhuriyeti tüm imkanlarla ilgilenmektedir.