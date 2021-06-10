Son dakika haberi... Nişantaşı'nda başörtülü kadınlara saldırmıştı! Eray Çakın hakkında flaş gelişme

Nişantaşı’nda 6 Haziran’da akademisyen Neşe Nur Akkaya’ya saldırdığı iddiasıyla şüpheli Eray Çakın, gözaltına alınmıştı. "kasten yaralama suçundan mahkemeye sevk edilen Çakın adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştı. Saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya’nın dün savcılık soruşturması kapsamında ifadesinin alınmasının ardından soruşturma derinleştirildi.



Savcılığa ifade vermek için bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Eray Çakın, bu kez "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Haziran 2021’de E.Ç, N.N.A. ve Y.F. arasında yaşanan olay sonrasında kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli E.Ç. hakkında 8. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. N.N.A. ve Y.F.’nin 09/06/2021 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadeleri doğrultusunda E.Ç. hakkındaki soruşturma, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama ile silahtan sayılan cisimle kasten yaralama suçundan derinleştirilmiştir. Soruşturma kapsamında, E.Ç’nin 10/06/2021 tarihinde (bugün) ifadesinin alınmasına müteakip halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama (TCK 216/1) ile silahla kasten yaralama (TCK 86/2, 3-e) suçlarından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir."

TUTUKLANDI

Savcılığa ifade vermek için bugün Çağlayanda bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Eray Çakın, bu kez "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, savcılığın talebini yerinde bularak, Eray Çakın’ın tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) çalışan araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Nişantaşı’ndaki Mıstık Parkı’na gelmişti. Bankta oturan ikilinin yanına sokak kedileri de toplandı. Akkaya sevdiği kedilerden biri üzerine çıkınca aşağı indirdi. Bu sırada yanlarına gelen Eray Çakın, “Siz o kediyi darp edemezsiniz” diyerek Akkaya ile tartışmaya başladı. Genç kadın kediyi sevdiğini anlatmaya çalışsa da başaramadı.

Sözlü tartışmanın devam etmesi ile Çakın, başörtülü Neşe Nur Akkaya’ya “Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, sizin yeriniz burası değil, yeriniz Gaziosmanpaşa, defolun gidin” dedi. Akkaya da, “Rahatsız oluyorsan sen başka bir yerde oturabilirsin” karşılığını verdi.

TERMOSLA VURDU

Bunun üzerine Çakın elindeki termosu Akkaya’ya fırlattı, daha sonra da yumrukladı. Aldığı darbeler nedeniyle yere düşen Akkaya geçici bilinç kaybı geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Eray Çakın’ı gözaltına alırken, Neşe Nur Akkaya ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çakın polis merkezindeki ifadesinde Akkaya’nın kediyi darp ettiğini, bu yüzden sinirlenerek saldırdığını öne sürdü.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara