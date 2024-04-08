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Son dakika: Niğde'de toprak altındaki patates deposunda göçük: 2 ölü, 4 yaralı

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#Niğde#Patates Deposu#Çarıklı Köyü
Son dakika: Niğdede toprak altındaki patates deposunda göçük: 2 ölü, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 15:45

Niğde merkeze bağlı Çarıklı Köyü'nde toprak altındaki patates deposunda meydana gelen göçük nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

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Merkeze bağlı Çarıklı köyünde bugün saat 14.00 sıralarında yer altına patates deposu inşa etmek için yapılan çalışma sırasında göçük meydana geldi.

Göçükte 6 işçi toprak altıda kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan işçilerden 2’sinin hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer 4 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika: Niğdede toprak altındaki patates deposunda göçük: 2 ölü, 4 yaralı

OBRUK BÜYÜKLÜĞÜNDE ÇUKURLAR OLUŞTU

Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ölen işçilerin cesedi ise otopsi için morga kaldırıldı. Bu arada göçük yaşanan arazide obruk büyüklüğünde çukurlar oluştuğu görüldü.

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Son dakika: Niğdede toprak altındaki patates deposunda göçük: 2 ölü, 4 yaralı

ÖLEN VE YARALANANLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Feci olayda Murat Değirmenci ve Murat Aydoğan hayatını kaybederken, Seyfettin Kaya, Muharrem Tanay, Ufuk Ergün ve Alpaslan İpek de yaralandı.

Son dakika: Niğdede toprak altındaki patates deposunda göçük: 2 ölü, 4 yaralı



 

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#Niğde#Patates Deposu#Çarıklı Köyü

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