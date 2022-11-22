Son dakika... Necip Hablemitoğlu suikastında yeni gelişme: 20 yıl sonra dava açıldı

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İddianemede, Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve eski istihbaratçı Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu öldürmeye azmettirmekle suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak. Böylece suikastın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra dava açılmış oldu.

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EŞİ ŞENGÜL HABLETMİTOĞLU'NDAN MESAJ

Sosyal medya hesabından mesajlar paylaşan Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, "18 Aralık 2002 tarihinde bir suikastla öldürülen Necip Hablemitoğlu ile ilgili soruşturma 20yıl sonra, geçtiğimiz günlerde nihayet tamamlanmıştı, Ankara Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame an itibariyle kabul edilmiş bulunmaktadır. Şimdi 400 sayfaya yakın bu iddianameyi inceleyecek, gerekli notları alıp mahkemenin başlamasını bekleyeceğiz. Bu süreçte biz aile olarak iddianame dışında söylenen/yazılan hiç bir şeye itibar etmedik. Soruşturmaya içtenlikle ve inanarak destek olduk. Bundan sonra da sürece dair gereken hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz. Kamuoyundan beklentimiz de bu yönde olup, 20 yıl sonra gelinen bu aşamanın ve davanın zarar görmemesini diliyoruz" ifadelerini kullandı