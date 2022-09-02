Son dakika: Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari albay Levent Göktaş yakalandı

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İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı.
İADE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI
Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.
FETÖ/PDY’ye ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 yılında suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ukrayna’ya kaçan eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bozkır ve 2 şüpheli tutuklanırken diğerleri serbest kalmıştı. Genişletilen soruşturmada savcılık Haziran ayında yeni bir operasyon başlatmıştı. Levent Göktaş ve Fikret Emek’in de bulunduğu 9 şüpheli için gözaltı kararı verilmiş, 8 kişi gözaltına alınmış ancak Göktaş’a ulaşılamamıştı.
GÖKTAŞ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN
Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş için hazırlanan kırmızı bülten talebini 27 Ağustos'ta Interpol Genel Sekreterliği'ne gönderdi. Bunun üzerine emekli albay Göktaş için kırmızı bülten çıkarılmıştı.