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Hablemitoğlu soruşturmasında yeni gözaltı dalgası

#Necip Hablemitoğlu#FETÖ#Ergenekon
Hablemitoğlu soruşturmasında yeni gözaltı dalgası

Ankara'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun suikastla öldürülmesine ilişkin soruşturmada, aralarında FETÖ’nün kumpası olduğu iddia edilen Ergenekon davasında tutuklu yargılanmış Levent Göktaş ve Fikret Emek’in de bulunduğu 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 8 kişi gözaltına alındı Göktaş’a ulaşılamadı.

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FETÖ/PDY’ye ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 yılında suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ukrayna’ya kaçan eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında, 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bozkır ve 2 şüpheli tutuklanırken diğerleri serbest kalmıştı. Genişletilen soruşturmada, savcılık dün yeni bir operasyon başlattı. Göktaş ile Emek’in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin Göktaş’ın sorumluluğunda görev yapan isimler olduğu iddia edildi.

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#Necip Hablemitoğlu#FETÖ#Ergenekon

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