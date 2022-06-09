Hablemitoğlu soruşturmasında yeni gözaltı dalgası

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FETÖ/PDY’ye ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 yılında suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Ukrayna’ya kaçan eski binbaşı Nuri Gökhan Bozkır, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında, 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bozkır ve 2 şüpheli tutuklanırken diğerleri serbest kalmıştı. Genişletilen soruşturmada, savcılık dün yeni bir operasyon başlattı. Göktaş ile Emek’in de aralarında bulunduğu 9 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin Göktaş’ın sorumluluğunda görev yapan isimler olduğu iddia edildi.