Son dakika: Nebi Hatipoğlu'ndan CNN Türk'te önemli açıklamalar

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İşte Hatipoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Ben bu kadar yoğun şekilde sorunları gözlemleyemiyordum. Mesela şehrin göbeğinde oto sanayi var. Kronik bir sorun mesela kanalizasyon yok. Su yok. Hiçbir dükkanın içinde tuvalet yok. Burası oto sanayi. Buranın kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. Bu işleri sahaya indiğimizde çok net görüyoruz. Seçmen davranışları çok değişti. Seçmen 2 dönemdir bir şey yapılmadı ve umudum yok ama mecbur elim titreye titreye CHP'ye vereceğim gibi söylemler var. Gittiğim her yerde büyük bir coşkuyla karşılaşıyorum. Birçok CHP'li arkadaşım da var bu sefer size vereceğim diyor. Herhangi bir şehirde büyükşehir başkanı oranın patronu aslında. 49 yaşındayım, üniversite hayatımdan beri çalıştım. Eskişehir'e yeni yatırımlar getirebileceğimi hemşehrilerim biliyor. Trafikle ilgili sorunlarımız var, trafiği yüzde 50 azaltacağız diye vaadimiz var. Ulaştırma Bakanımız rica ettim geldi, projelerin arkasındayım yapacağız dedi. Bu çok önemli.



"BÜTÇEDEN EN FAZLA PAY ALAN 10 BELEDİYEDEN 6'SI CHP'Lİ"



O gün bizim Maliye Bakanımız geldi ve sunum yaptı. CHP'li belediyeler bize para vermiyorlar diye yakınıyorlar. Orada net şekilde gösterdi bütçenin yüzde 25'ini İstanbul alıyor. En fazla bütçe alan 10 belediyeden 6'sı CHP'li zaten. Büyükerşen ilk seçildiğinde Demokratik Sol Parti'yi destekleyenler tarafından seçildi. Sonra yeniden seçildi. 2 yıl sonra CHP'ye geçti. Tam anlamda uyum deyince şunu diyorum, fazla para verecek demiyorum bazı projelerde destek olacak. TOKİ başkanına küfreden belediye başkanları var. Çifteler'de 250 konutun anahtar teslimini yaptık. Eskişehir'de Toki konut yapmak istiyor ama öteleniyor belediye mahkemeye veriyor. Uyum çok önemli. Ben aday olduğumda karşımda Büyükerşen vardı. Aday yapılmayınca Ayşe Hanım çıktı karşıma. Eskiden 1 adayla yarışırken şimdi 2 adayla yarışıyorum. İkisi birden çalışıyor. Bize hakaretler ediyor. 3 çocuğum ve ailem var. Özgür Özel 3 kere Eskişehir'e geldi. Üçünde de bana hakaret etti. Meral Akşener geliyor bana hakaret ediyor. CHP'nin genç bir il başkanı var bana hakaret ediyor.



"ANKETLERDE ÖNDE GÖZÜKÜYORUZ"



Nebi Hatipoğlu hırsız, vatan haini, terör örgütleriyle iltisaklı, FETÖ'cü diyemezsin. Ben uygun bulmuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Eskişehir belediye başkanını muhatap alması mümkün mü. Biz bunlardan çok rahatsız oldum. Üzüldük açıkçası. Anketlerde önde gözüküyoruz. Emeklilerle ilgili biraz problemimiz var. İnşallah 31 Mart akşamı kazanacağız. Hep işle ilgili konuşuyoruz. Benim hiç onlara karşı söylemim olmadı. Ben proje konuşuyorum. Ben projelerimi anlattım, ulusal medyada söyledim. CHP Eskişehir'i kötülüyorsun diye iftiralar geldi. Lansman yaptım. 5 gün sonra lansman gördük, benim projelerim kes kopyala yapıştır koymuşlar. Eskişehirspor'la ilgili yıllardır Büyükerşen yasal değil diyerek destek olmuyor. Şimdi önümüzdeki yıllarda masraflarını ben karşılayacağım dedi. Ne oldu şimdi kanun mu değişti. İkisi de rakibim. Ayşe Hanım'ı yalnız bırakmadı Büyükerşen. Bu hafta bir operasyon geçirdi Yılmaz Hoca kendilerine geçmiş olsun diliyorum. CHP'ye geçince, AK Parti iktidar olunca ve uyum sağlayamaması belediyenin çalışamamasına ve liyakatli kadroların kaybedilmesi meydana geldi. 2 dönemdir liyakatli kadrolarını kaybetti büyükşehir belediyesi.

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"ESKİŞEHİR'DE HİÇBİR HAYAT TARZI DEĞİŞMEYECEK"

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Nebi Hatipoğlu gelecek, hayat tarzınız bozulacak, içkiyi yasaklayacak, tiyatroyu kapatacak. Pazarlara gidiyorum, bir emekli çift beni durdurdu biz CHP'liyiz bunlar konuşuluyor dedi. Ben de neden kapatayım ben de tiyatroya gidiyorum diye. Senfoni orkestrasının bütçesini artıracağız. Beni herkes tanıyor ve biliyor. AK Parti'ye karşı böyle bir olgu oluşturuluyor. Ben Eskişehir İl Müftülüğü'ne aday değilim. AK Parti İstanbul'u kaç yıl yönetti. Gece kulüpleri bir sürü mekan var hiçbirini kapatmadı. Eskişehir'de hiçbir hayat tarzı değişmeyecek. Bunu artık yapmayın. Ucuz Atatürk ve Cumhuriyet koruyuculuğundan vazgeçin. Türkiye'de Atatürk'le ilgili bir sorun da yok. Biz bu tür iftiralara maruz kalıyoruz. Bizim Eskişehir'le bağımız sadece siyaset anlamında değil, iş hayatı ve STK'lardan tanınırlığımız var. Yılmaz Hocayla tanışırız, torunu küçük kızımın arkadaşı. Ben siyasete girdikten sonra şunu gördüm siyasetin önünde hiçbir şey duramıyor. Özellik CHP'de siyaseten karşıdaysan seni yok sayıyor, geçmişi siliyor. Onlar kendi ayrıcalıklı konum ve koltuklarını kaybetmemek için bunu yapıyor. Ben 1 dönem bu görevi yapacağım ve iade edeceğim.



"TRAFİKLE İLGİLİ 8 SENEDİR YAPILAN HİÇBİR ŞEY YOK"



(Ayşe Ünlüce'nin 'Çalışmadığım yerden geldi' yanıtı) Burada ben veya Murat Kurum olsaydı linç edilirdik. Trafikle iligli mevcut yönetimin yaptığı hiçbir şey yok. Aslında belediyeyi yöneten Ayşe Ünlüce'dir. Trafikle ilgili 8 senedir yapılan hiçbir şey yok. Hiçbir projeleri yok. Lansmanda sadece kuşak yollar var. Tramvayı yer altına alacağız ve 15 katlı kavşak yapacağız. Hanımefendinin bu işlerle ilgili hiçbir projesi yok. Gerçekten çalışmadığı yerden geldi. Ben olsam kadın bu konulu bir program ama yine de cevaplayayım diyerek cevaplardım. Ayşe Hanım aday olmadan önce CHP'nin adayı kim olursa olsun karşılıklı bir programa çıkalım dedim. Sonra Ayşe Hanım çıkalım dedi ama çıkmadı. Biz daha hazırlıklı görüneceğimiz için çıkmadı ama olsun. Eskişehir'de belediye başa geldiğinden beri 25 yılda kadın istihdamında artış olmadı. Yüzde 5 azalma oldu. Kadınlara bakış açısı hiç normal değil. Belediye kadınlara pozitif ayrıcalıkla ilgili bir proje sunmaları lazım. Sanayiye kadının katılamamasının sebebi kreş problemi var. Kadınları Eskişehir sanayisinin kurtarıcısı olarak görüyorum. Anne ve çocuklarımızın kreşe ihtiyacı var. Bir ilçe belediyesi 100 kreş sözü verdi 10'u yapıldı. Biz 12 saat açık 20 kreş yapacağız. 8 saat tam zamanlı çalışan annenin kendine de zaman ayırması lazım. 20 aile yaşam merkezi yapacağız.



"25 YILDIR BELEDİYECİLİK HEYKEL VE PARK YAPMAKTAN İBARET DEĞİL"



Sosyal tesislerin ucuza hemşehrilerimizin faydalanacağı yerler olacak. Yemeğin 45 TL, çayın 2 TL olduğu aile merkezleri olacak. Kapsayıcı sağlık hizmeti, AK Parti şehir hastanelerinde çığır açtı. Fransa'da rahatsızlandım acile gittim. Beleyeceksin dediler. 4 saat beklersin dediler, gittik bizi bir odaya aldılar 3 saat orada, sonra 3 saat de koridorda bekledik. Sabah 6'da kan tahlil sonucumuz çıktı ilaç yazdılar. Fizyoterapi, diyetisyen, ozon tedavisi gibi hizmetleri kapsayıcı sağlık hizmetlerini belediye olarak vereceğiz. Sayıştay raporları sığınma evi yapmamışsın diyor. Hızlıca kadınların danışma merkezi yapacağız ve sığınma evleri yapacağız. Kadın çiftçi eğitim merkezi yapacağız. Bu işe hevesli insanlarımız var. İlçe ve köylerimizde nüfusumuz çok az. Bu insanları köylerinde kalmaya ikna etmemiz lazım. Eskişehir'de kadınların kuracağı start up'larda destek vermek istiyoruz. Üreten kadınlara ürettiklerinizi alıp satacağız dedik. Kadınlara diyoruz ki, sen üret ben alacağım. Kadınlarımızın desteklenmesi lazım. Mezun olan kızlarımız Eskişehir'de kalmak istiyor bir de okumamış kızlarımız ve ev hanımlarımız var. Bunun için enstitü kuracağız. 25 yıldır belediyecilik heykel ve park yapmaktan ibaret değil. Kadınlar için en büyük faaliyetleri Çanakkale'ye gezmeye götürmek. Bu belediyecilik değil.



"750 TL ET DESTEĞİ YAPACAĞIZ"



CHP tüm umudunu emeklinin AK Parti'ye ceza kesmesi üzerine kurmuş bir siyaset yapıyor. Biz emeklilerin sıkıntısını biliyoruz. Emeklilerimizin bu sıkışık dönemde biraz sabretmesini istiyorum. AK Parti belediyeleri yıllardır destek kart programları varmış. Baktık ki CHP'nin bir iki belediyesinde böyle destekler var. Bizim belediyemize baktık bir destek programı yok. Biz de bir program açıklayalım dedik. Emekli ve dar gelirlilere 3 bin TL destek vereceğiz. Eskişehir 30 büyükşehir belediyesi arasında mezbahası olmayan bir şehir. 750 TL et desteği yapacağız. Kartın içine yüklüyoruz. 4 damacana kalabak suyu ve 2 ekmeği ücretsiz vereceğiz. 20 metreküp doğal gaz desteği vereceğiz. Ücretsiz evinde bakım ve temizlik hizmeti vereceğiz. Bu işleri yaparsa Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti yapacak.