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Son dakika: Musa Orhan'ın cezası belli oldu! İpek Er'e cinsel saldırıdan yargılanıyordu

#Musa Orhan#İpek Er#Cinsel Saldırı
Son dakika: Musa Orhanın cezası belli oldu İpek Ere cinsel saldırıdan yargılanıyordu

Siirt'te 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi.

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Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a 10 yıl hapis cezası verildi. 

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Orhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. Sanık avukatı ile maktul İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu.

Savcının önceki duruşmadaki mütalaasına tekrar ettiği duruşmada, avukatların mütalaaya ilişkin beyanları alındı.

AVUKATIN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Musa Orhan’ın yargılandığı davada 3'üncü duruşmada Orhan'ın avukatı, İpek Er'in babasını kızını korumamakla suçlamıştı ve "Bir babanın görevi kızını korumaktır, okutmaktır, intihara sürüklemek değildir" ifadelerini kullandı.

MUSA ORHAN, İPEK ER'İN TÖRE CİNAYETİNE KURBAN GİTTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Duruşmada kendisini yöneltilen suçlamaları reddeden Musa Orhan ise, olayın başından beri linç edildiğini öne sürüp, İpek Er'in töre cinayetine kurban gittiği iddia ettikten sonra, susma hakkını kullanmak istediğini söyledi. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti duruşmanın 16 Eylül 2021 tarihine ertelenmesine karar verdi.

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