Son dakika... MSB'den sürüklenen mayınlarla mücadele açıklaması

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor.

Deniz Kuvvetlerimiz, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası maksadıyla deniz karakol uçakları, Tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileri ile bugüne kadar toplam 6 bin 747 saat seyir ve 1496 saat uçuş gerçekleştirdi.

26 Mart’ta İstanbul Boğazı girişinde, 28 Mart'ta İğneada ve 6 Nisan'da Kefken açıklarında tespit edilen toplam 3 mayın SAS Timleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

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Son olarak 19 Ekim'de Kıyıköy/Kırklareli açıklarında tespit edilen bir mayın daha SAS Timleri tarafından imha edildi.