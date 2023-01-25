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Son dakika... MSB'den sürüklenen mayınlarla mücadele açıklaması

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#MSB#Mayın#Sürüklenen Mayın
Son dakika... MSBden sürüklenen mayınlarla mücadele açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 12:06

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "26 Mart-18 Ekim 2022 tarihleri arasında 4 deniz mayını SAS Timleri tarafından imha edildi" denildi.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız sahip olduğu imkân ve kabiliyetlerle denizlerimizde oluşabilecek mayın tehdidine karşı her türlü tedbiri alarak görev yapıyor. Mayınlar tespit ve teşhis sonrası büyük bir titizlikle imha ediliyor.

Deniz Kuvvetlerimiz, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespiti ve imhası maksadıyla deniz karakol uçakları, Tuzla sınıfı karakol gemileri ve mayın avlama gemileri ile bugüne kadar toplam 6 bin 747 saat seyir ve 1496 saat uçuş gerçekleştirdi.

Son dakika... MSBden sürüklenen mayınlarla mücadele açıklaması

26 Mart’ta İstanbul Boğazı girişinde, 28 Mart'ta İğneada ve 6 Nisan'da Kefken açıklarında tespit edilen toplam 3 mayın SAS Timleri tarafından etkisiz hâle getirildi.

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Son olarak 19 Ekim'de Kıyıköy/Kırklareli açıklarında tespit edilen bir mayın daha SAS Timleri tarafından imha edildi.

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#MSB#Mayın#Sürüklenen Mayın

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