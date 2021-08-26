Son dakika: MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı
MSB, 'SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.' açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı(MSB)'ndan gelen açıklama şu şekilde:
SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTURK ekibimizin uluslararası organizasyondaki gösteri uçuşu ve Lehçe olarak yaptıkları sunum Polonya halkı tarafından ilgiyle izlendi.
SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. @soloturk ekibimizin uluslararası organizasyondaki gösteri uçuşu ve Lehçe olarak yaptıkları sunum Polonya halkı tarafından ilgiyle izlendi. 🇹🇷 🇵🇱 pic.twitter.com/Rm4bWRNaqq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 26, 2021