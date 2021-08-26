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Haber Giriş: 26.08.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Son dakika: MSB'den SOLOTÜRK paylaşımı

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MSB, 'SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB)'ndan gelen açıklama şu şekilde:

SOLOTÜRK gösteri ekibi 21-22 Ağustos 2021'de Gdynia Aerobaltic 2021 Airshow kapsamında Polonya’da gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTURK ekibimizin uluslararası organizasyondaki gösteri uçuşu ve Lehçe olarak yaptıkları sunum Polonya halkı tarafından ilgiyle izlendi.

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