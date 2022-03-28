Son dakika... Karadeniz'de ikinci mayın! MSB duyurdu: İğneada açıklarında tespit edildi, SAS timleri bölgede...

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28 Mart 2022 günü sabah saatlerinde Bulgaristan sınırına yakın İğneada açıklarında bir mayın tespit edilmesi üzerine olay mevkisine bölgede bulunan Sualtı Savunma (SAS) Timleri süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hâle getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır."

"BELKİ BİRKAÇ TANE DAHA GÖRÜLEBİLİR"

CNN Türk canlı yayınında bu son dakika gelişmesi ile ilgili konuşan Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, bu mayınlardan birkaç tane görülebileceğini söyledi.

Tokmakoğlu, şunları söyledi:

"Bundan sonraki işlerle ilgili olarak tedbirler alınıyor. Bölgede mayın arama gemisi var. Bizim mayın arama gemilerimiz iyidir ancak alan geniş. Alanı daraltmak gerekiyor. Üst akıntı yollarının bulunduğu alanları daha hızlı taramak mümkün olabiliyor. Bundan belki 1-2 tane daha varsa bulunacaktır. Çok zor şartlar varmış gibi göstermek yanlış, bundan böyle belki birkaç tane daha görülebilir.



İlk mayın tespit olduğu zaman, balıkçıların görmesiyle alakalı konu görsel temas; bu gündüz olabilecek bir şey ancak mayın arama gemilerinin gece de arama yapmaları mümkün. Orada endişe duyulacak bir şey yok ancak görsel temas önemli. Gece şartlarında riskli bölgeler, rotalarını tayin ederken daha dikkatli olmaları gerektiğine inanıyorum.

Haberin Devamı

BALIKÇILARA UYARI

Akıntı yollarını biraz daha tehlikeli gördüğümüze göre balıkçıların oralar dışında avlanması gerekiyor. Mayınlar neticede gemileri batırmaya yönelik teçhiz edilmişler.

Denizlerde kurtulma hadisesi diye tabir ettiğimiz konu var. Burada bir savaş oluyor, çeşitli şeyleri düşünmek gerekiyor. 3. ülkelerin bu hususlarda, konuyu ne kadar gündeme getirmek gerekir bilmiyorum ama kasten bir şey varsa, kasten salındığına dair bir emare olursa hukuk burada devreye girecektir. Şimdilik öyle bir durum yok gibi.

BALIKÇI TEKNELERİNİ BATIRABİLİR

Kötü hava şartlarından dolayı mayınlar kurtuldu şeklinde senaryo. Bu doğru olabilir. Mayın dökmek de bir iştir, mayın toplamak da bir iştir. Söylenenler çerçevesinde baktığımızda mayınlar kötü havadan salındıysa eğer, salınamaması için nasıl tedbir alınmalı diye sorulmalıdır. Bunlar temasla patlatılabiliyor. Bunlar balıkçı teknelerini batırabilir. orta büyüklükteki gemilere büyük bir yara açtırabilir.

Haberin Devamı

'Mayın benimdi' diyen bir Ukrayna tarafı var. 'Benimdi' dediğine göre üstünde onun bütün sertifikaları var. Ele geçirilen mayın olduğuna göre iz sürülebilir. Bu mayınlarla ilgili 'Kimin mayını?' diye sorduğunuzda bunu bulmak mümkün. Diyelim ki 3. ülkede patlama oldu ve zarara neden oldu. 'Benim mayınım' dediğine göre bunun uluslararası hukuk yoluyla Ukrayna devletinden talep edilecektir. Bununla ilgili süreç başlayacaktır."

İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ ESKİ MAYIN ALARMA NEDEN OLMUŞTU

Ukrayna’nın Odessa’dan denize döktüğü mayınlar tedirginliğe yol açmıştı. Bir kaç gün önce de Sarıyer açıklarında balıkçılar tarafından fark edilen bir mayın da alarma neden olmuştu Boğaz 5 saat boyunca gemi trafiğine kapatılmış, SAS timleri mayını etkisiz hale getirmişti. Milli Savunma Bakanı Akar mayının eski tip olduğunu açıklamıştı.