Son dakika... MSB yeni görüntüleri paylaştı! Hepsi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirmeye devam ediyor.

Bölgede yapılan son arama-tarama faaliyetlerinde çoğu toprak altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen bazı malzemeler şöyle:

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği

- 2 adet M16 Piyade tüfeği

- 3 adet AK 47 Piyade tüfeği

- 4 adet Yaesu sabit merkez telsizi

- EYP yapımı için bol miktarda pil, elektrikli fünye, alphafire

- Doçka uçaksavar silahına ait komuta ünitesi ve ekranı

- 2 adet kafa kamerası

- 2 adet kod tablosu

- Örgütsel dokümanlar

- Çeşitli yaşam malzemeleri''

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör temizliği yapan Kahraman Mehmetçik, bölgede PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/o0d9DfpcFZ#MSB #TSK pic.twitter.com/5d2dOgAdr0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2021

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara