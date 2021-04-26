Son dakika... MSB yeni görüntüleri paylaştı! Hepsi ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirmeye devam ediyor.
Bölgede yapılan son arama-tarama faaliyetlerinde çoğu toprak altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen bazı malzemeler şöyle:
- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği
- 2 adet M16 Piyade tüfeği
- 3 adet AK 47 Piyade tüfeği
- 4 adet Yaesu sabit merkez telsizi
- EYP yapımı için bol miktarda pil, elektrikli fünye, alphafire
- Doçka uçaksavar silahına ait komuta ünitesi ve ekranı
- 2 adet kafa kamerası
- 2 adet kod tablosu
- Örgütsel dokümanlar
- Çeşitli yaşam malzemeleri''
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör temizliği yapan Kahraman Mehmetçik, bölgede PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/o0d9DfpcFZ#MSB #TSK pic.twitter.com/5d2dOgAdr0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2021
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