MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriSon dakika... MSB yeni görüntüleri paylaştı! Hepsi ele geçirildi
GeriGündem Son dakika... MSB yeni görüntüleri paylaştı! Hepsi ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB yeni görüntüleri paylaştı! Hepsi ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirmeye devam ediyor.

Bölgede yapılan son arama-tarama faaliyetlerinde çoğu toprak altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen bazı malzemeler şöyle:

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği

- 2 adet M16 Piyade tüfeği

- 3 adet AK 47 Piyade tüfeği

- 4 adet Yaesu sabit merkez telsizi

- EYP yapımı için bol miktarda pil, elektrikli fünye, alphafire

- Doçka uçaksavar silahına ait komuta ünitesi ve ekranı

- 2 adet kafa kamerası

- 2 adet kod tablosu

- Örgütsel dokümanlar

- Çeşitli yaşam malzemeleri''

Son dakika... MSB yeni görüntüleri paylaştı Hepsi ele geçirildi

Kandil’e Pars pençesi
Kandil’e Pars pençesi

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi