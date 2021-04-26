Kandil’e Pars pençesi

Milli Savunma Bakanı Akar, dün TSK komuta kademesiyle birlikte Avaşin-Basyan bölgesinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu’nun Yüksekova’daki harekat merkezinde incelemelerde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, operasyonlarla ilgili bilgi veren Akar, teröristlerin seyyar davranarak bugün bir yerde diğer gün başka bir yerde varlıklarını sürdürme çabasında olduğunu ancak TSK’nın buna müsaade etmeyeceğini vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:



TOPLAM 1252 HEDEF



“Bu operasyonlar sonuna kadar devam edecek. Faaliyetlerimiz planlandığı şekilde sürüyor. Şu ana kadar kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı. Hava Kuvvetlerimiz de bir bütün olarak büyük bir başarı gösterip, toplam 120 hedefi etki altına aldılar. Bunlarla birlikte teröristlerin büyük zayiat verdiğini değerlendiriyoruz. Bizzat kara unsurlarımız tarafından, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 31. Bu arada maalesef 6 arkadaşımız yaralandı. Bu arkadaşlarımızın tedavisi için devletimiz seferber olmuş durumda.”

PENÇE-ŞİMŞEK HAREKATINDA 1 ASKER ŞEHİT

Irak’ın kuzeyinde, terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu’nda teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Aygün Çakar (26) şehit oldu. Şehidin acı haberi, İstanbul Bağcılar´da yaşayan ailesine verildi. Şehidin cenazesi bugün memleketi Samsun´un Vezirköprü ilçesi Darıçayalanı Mahallesi´nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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