Son dakika... MSB: Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı: Yaralı çocuk kurtarılamadı

MSB'den yapılan açıklamada ''Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı'' denildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara