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Gündem
DHA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 13:26 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB: Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı: Yaralı çocuk kurtarılamadı

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Son dakika... MSB: Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı: Yaralı çocuk kurtarılamadı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünün Afrin'de tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldığını ve yaralı bir çocuğun kurtarılamadığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada ''Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı'' denildi.

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