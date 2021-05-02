DHA
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Son dakika... MSB: Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı: Yaralı çocuk kurtarılamadı
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütünün Afrin'de tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldığını ve yaralı bir çocuğun kurtarılamadığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada ''Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin’de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı'' denildi.
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