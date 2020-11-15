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AA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürmeye devam edecek." ifadesine yer verildi.

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