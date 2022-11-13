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Son dakika... MSB: İHA'lar tespit etti, bölge güçlü şekilde vuruldu

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Barış Pınarı#İHA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2022 12:41

Milli Savunma Bakanlığı, keşif gözetleme görevi yapan İHA'ların Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristleri tespit ettiğini, ve bölgenin güçlü şekilde vurulduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Keşif gözetleme görevi yapan İHA’larımız, atışa hazır hâlde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhâl ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. Yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet ÇNRA silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildi" denildi.

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#MSB#Barış Pınarı#İHA

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