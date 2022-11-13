Son dakika... MSB: İHA'lar tespit etti, bölge güçlü şekilde vuruldu

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Keşif gözetleme görevi yapan İHA’larımız, atışa hazır hâlde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhâl ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. Yapılan önleyici atışlar sonucunda 2 adet ÇNRA silah sistemi, 1 adet mühimmat deposu ve çok sayıda ÇNRA mühimmatı imha edildi" denildi.

1️⃣ Keşif gözetleme görevi yapan İHA’larımız, atışa hazır hâlde 2 adet ÇNRA silah sistemiyle Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan PKK/YPG’li teröristleri tespit etti. Teröristlerin bulunduğu bölge derhâl ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.#MSB pic.twitter.com/o5LkpXRfVL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 13, 2022